Математикът Левент Алпьоге от Anthropic твърди, че с помощта на Claude е доказал Хипотезата на Риман - нерешен проблем от 167 години; формалното доказателство е преминало технически проверки.

Хипотезата засяга разпределението на простите числа, но доказването ѝ не означава автоматично, че RSA криптирането и банковите системи могат да бъдат разбити.

Случаят показва потенциала на AI да участва във фундаментални научни открития, но предстоят допълнителна независима проверка и достъпно изложение на математическото доказателство.

В продължение на 167 години една математическа загадка остава недостижима за най-големите умове на човечеството. Тя е свързана с простите числа, фундаменталните градивни елементи на математиката, които имат отношение и към технологиите за защита на информацията в интернет. На 20 ноември 2026 г. математикът Левент Алпьоге от Anthropic обявява, че с помощта на изкуствения интелект (AI) Claude е успял да намери доказателство на Хипотезата на Риман. Само шест седмици работа, стотици години нерешен проблем и една машина, която според създателите на твърдението е успяла да стигне по-далеч от поколения математици.

Ако откритието бъде окончателно потвърдено от научната общност, това ще бъде събитие с историческо значение за математиката. Но то поставя и много по-широк въпрос: какво се случва, когато изкуственият интелект започне да открива математически зависимости, които човешкият ум не е успявал да разгадае в продължение на векове?

Има ли основания да се притесняваме, че същите способности могат да бъдат използвани срещу криптографските системи, които защитават банковите ни сметки, личните ни данни, държавните комуникации и цифровата икономика?

200 years ago today, on September 17, 1826, Georg Friedrich Bernhard Riemann was born in the Hanoverian village of Breselenz, the second of six children of a poor Lutheran pastor. Shy, devout, and often in fragile health, he showed exceptional mathematical ability from an early age. A famous account tells how one of his teachers lent him Legendre's roughly 850-page treatise on number theory; Riemann is said to have returned it just six days later, having mastered its contents. He studied at Göttingen and then Berlin, where he was influenced by mathematicians including Dirichlet, Jacobi, Eisenstein, and Steiner, before returning to Göttingen to complete his doctorate under Carl Friedrich Gauss. His 1851 dissertation, examined on December 16 of that year, laid the foundations for what we now call the theory of Riemann surfaces. In his report on the dissertation, Gauss praised Riemann's work as showing “a gloriously fertile originality.” For his habilitation, Riemann proposed three possible lecture topics, two in mathematical physics and one on the foundations of geometry. Against Riemann's expectations, Gauss chose the geometry topic. On June 10, 1854, the 27-year-old Riemann delivered “On the Hypotheses Which Lie at the Foundations of Geometry” to the Göttingen faculty. Later accounts emphasized that Gauss was essentially alone among the audience in appreciating the depth of Riemann's ideas. The lecture generalized differential geometry from surfaces to spaces of arbitrary dimension, laying mathematical groundwork that would become important to Einstein's general relativity six decades later. Riemann's separate habilitation dissertation, on representing functions by trigonometric series, established the framework for what is now called the Riemann integral. In 1859, following Dirichlet's death, Riemann became his successor as professor of mathematics at Göttingen. He was also elected a corresponding member of the Berlin Academy of Sciences and, according to the Academy's custom, submitted a report on his current research: a mere six-manuscript-page paper titled “On the Number of Primes Less Than a Given Quantity.” In it, Riemann extended the zeta function meromorphically to the complex plane and conjectured that all its nontrivial zeros have real part 1/2. That conjecture, the Riemann Hypothesis, remains unproved today. It forms part of Hilbert's eighth problem among his 23 problems of 1900 and is one of the Clay Mathematics Institute's seven Millennium Prize Problems announced in 2000 — the only Millennium problem that also appears, in essentially the same form, in Hilbert's list. Riemann died of tuberculosis on July 20, 1866, at the age of 39, in Selasca on the shore of Lake Maggiore, where he had gone seeking relief in a more favorable climate. Back in Göttingen, some papers in his office were discarded by his housekeeper, including unpublished material. How much potentially important work was lost can no longer be determined. Two hundred years after his birth, Riemann's ideas still lie at the heart of differential geometry, complex analysis, and analytic number theory. — Mathematics Archives (@MathematicsArch) September 17, 2026

1. Новината, която разтърси математиката: Какво точно е направил Claude?

На 20 ноември 2026 г. Левент Алпьоге, математик, свързан с американската компания Anthropic, публикува съобщение, в което заявява, че е открил доказателство на Хипотезата на Риман с помощта на AI модела Claude.

Според разказа му съвместната работа е продължила приблизително шест седмици. В края на процеса изкуственият интелект е допринесъл решаващо за достигането до доказателството.

Твърдението е особено значимо, защото не става дума за поредното математическо упражнение, решено от алгоритъм. Хипотезата на Риман е сред най-известните нерешени проблеми в математиката и е част от т.нар. задачи на хилядолетието.

Алпьоге публикува доказателството под формата на код, написан на Lean, специализиран език и система за формална проверка на математически твърдения.

Впоследствие Lean Focused Research Organization и Mathlib Initiative съобщават, че са проверили формализацията и имат пълно доверие в коректността на доказателството. Това е съществена стъпка отвъд първоначалното лично твърдение на изследователя, пише The Guardian .

Но какво означава това на практика?

Lean е инструмент, който позволява математическите доказателства да бъдат представени във форма, в която компютърна система може да провери дали логическите стъпки следват правилно една от друга.

Това е особено важно при изключително сложни доказателства, в които човешкият преглед може да пропусне грешка или неволно да приеме недоказано твърдение.

В случая не говорим просто за AI, който дава убедително звучащ отговор. Става дума за формализирано математическо доказателство, което може да бъде проверявано машинно.

И все пак трябва да направим едно важно разграничение:

Формалната проверка потвърждава, че кодът доказва съответното математическо твърдение при зададените правила и допускания. Тя не замества напълно човешкото научно осмисляне, публикуването на разбираемо доказателство и продължителната независима проверка.

Според публикацията на The Guardian две специализирани организации са заявили, че са проверили доказателството. Същевременно математикът Майкъл Рубинстайн от Университета на Ватерло публикува подробен материал за проверката и анализа на доказателството, в който се разглежда и необходимостта от по-достъпно изложение на математическия аргумент.

Значението на научната новина не се изчерпва с въпроса дали една задача е решена. Същественото е как е стигнато до решението.

Защото, ако Claude действително е допринесъл за откриването на доказателство, което поколения математици не са успели да намерят, това показва ново ниво на възможностите на изкуствения интелект.

Източник: Istock

2. Загадката от 1859 г.: Какво представлява Хипотезата на Риман?

​През 1859 г. германският математик Бернхард Риман публикува научна работа, в която поставя въпрос, изглеждащ на пръв поглед изключително абстрактен: има ли закономерност в разпределението на простите числа?

Простите числа са числата, които се делят без остатък само на себе си и на единица. Такива са 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 и т.н.

Те са своеобразните атоми на математиката. Всяко цяло число може да бъде представено като произведение на прости числа. Например 30 е произведение на 2, 3 и 5.

Това означава, че простите числа имат фундаментално значение за структурата на цялата аритметика.

Но разпределението им изглежда странно. В началото на числовата редица те се появяват сравнително често, но с увеличаването на числата стават все по-редки. Няма проста закономерност, която да позволява с абсолютна точност да се предвиди къде ще се появи следващото просто число.

Риман предлага начин да се изследва този проблем чрез специална математическа функция, дзета-функцията на Риман.

Тя свързва поведението на простите числа с определени точки, наречени нули на функцията.

Хипотезата гласи, че всички нейни нетривиални нули имат реална част, равна на една втора.

На пръв поглед това звучи като твърде абстрактно математическо твърдение. Но последиците от него са огромни за теорията на числата.

То дава изключително дълбока информация за това колко добре можем да описваме разпределението на простите числа и доколко точни са математическите приближения за тяхното появяване.

С други думи, Риман предполага, че зад привидната непредвидимост на простите числа има много по-дълбока структура.

И вече повече от век и половина математиката се опитва да докаже, че това наистина е така.

3. Защо задачата е толкова важна, че за решаването ѝ има награда от 1 милион долара?

През 2000 г. американският Clay Mathematics Institute обявява седем математически задачи, известни като Millennium Prize Problems, задачите на хилядолетието.

Всяка от тях е определена като проблем с изключително фундаментално значение за развитието на математиката.

За всяка успешно решена задача институтът предлага награда от 1 милион долара.

Хипотезата на Риман е една от тези седем задачи.

Останалите включват проблеми, свързани с теорията на алгоритмите, математическата физика, диференциалните уравнения и геометрията.

Наградата не е просто финансов стимул. Тя е признание за фундаментално научно постижение.

Има обаче конкретни правила: решението трябва да бъде публикувано в квалифицирано научно издание, да бъде прието от математическата общност и да издържи на поне две години сериозна проверка след публикуването.

Това означава, че дори доказателството на Алпьоге да е формално проверено, присъждането на наградата не е автоматично.

Научната общност трябва да има възможност да разгледа резултата, да оцени неговото значение и да потвърди, че са изпълнени всички изисквания.

Тук се появява и още един интересен въпрос: кой получава признанието, когато едно математическо откритие е направено съвместно от човек и изкуствен интелект?

Алпьоге е човекът, който обявява доказателството и участва в работата по него. Claude е инструментът, който според него е изиграл решаваща роля. Но този случай поставя пред науката нов проблем - как да се оценяват открития, при които границата между човешкия принос и машинната помощ става все по-трудна за определяне.

Историята на математиката може би е на прага на нова епоха, в която научното авторство ще трябва да бъде преосмислено.

4. Как изкуственият интелект стигна до нещо, което човечеството не успя да докаже за 167 години?

Една от най-големите заблуди за съвременния изкуствен интелект е, че той просто търси информация в огромни бази данни и комбинира вече съществуващи отговори.

Това обяснение е твърде ограничено.

Съвременните модели могат да анализират математически проблеми, да предлагат стратегии за доказателство, да създават код, да проверяват хипотези и да използват специализирани инструменти, които им позволяват да работят в много по-строга логическа среда.

При сложните математически задачи един от основните проблеми е, че възможните пътища към решението са огромен брой. Човек може да прекара години в изследване на определена посока, преди да установи, че тя не води до резултат.

AI системите имат потенциала да ускоряват тази работа, като предлагат нови подходи, анализират междинни резултати и проверяват различни възможности.

Това не означава, че машината притежава човешко разбиране или че всеки неин отговор е верен.

Но когато AI бъде комбиниран с формални системи за доказване, резултатите могат да бъдат проверявани по начин, който е много по-надежден от обикновен разговор с чатбот.

Според The Guardian самият Алпьоге описва как в заключителния етап Claude е надминал неговия принос в достигането до финалното решение.



Това е важен сигнал за развитието на науката.

Ако подобни системи продължат да се усъвършенстват, те могат да променят начина, по който се правят научни открития, не само в математиката, но и във физиката, химията, биологията и инженерните науки.

Но тук идва и неудобният въпрос: ако AI може да намира математически решения, които човек не е успял да открие, може ли да намери и слабости в системите, които защитават съвременния свят?

Източник: Istock

5. Математиката зад парите ни: Защо простите числа са толкова важни за интернет?

Повечето хора не се замислят какво се случва, когато изпратят пари чрез мобилното си банкиране, платят с карта в интернет, влязат в електронната си поща или изпратят лично съобщение.

Зад тези ежедневни действия стои сложна система от математически алгоритми, които гарантират, че информацията достига до правилния получател и не може лесно да бъде прочетена или подменена от трета страна.

Една от най-известните технологии в тази област е RSA, криптографски алгоритъм, чието име идва от фамилиите на тримата му създатели: Рон Ривест, Ади Шамир и Ленард Адлеман.

Той е представен през 1977 г. и се основава на математическа особеност, която е изключително лесна за обяснение, но много трудна за преодоляване при достатъчно големи числа.

Представете си, че умножавате две огромни прости числа. Получавате резултат, който може да бъде изчислен сравнително лесно от компютър.

Но ако разполагате единствено с получения резултат и трябва да откриете кои са двете първоначални числа, задачата става изключително трудна, когато числата са достатъчно големи.

Именно тази асиметрия е в основата на сигурността на RSA.

Как работи принципът зад RSA?

Опростена илюстрация на математическата идея зад RSA Източник: Made with AI

Според Националния институт за стандарти и технологии на САЩ ( NIST ) RSA е сред утвърдените криптографски методи, използващи трудността на разлагането на големи числа на множители. Институтът поддържа специални стандарти за установяване на криптографски ключове чрез такива алгоритми.

Хипотезата на Риман също е свързана с простите числа, но изследва съвсем различен математически въпрос - как те са разпределени сред естествените числа.

Тя не ни казва автоматично кои два прости множителя се крият зад едно огромно произведение.

Следователно доказването ѝ не дава магически ключ за разбиване на RSA.

В публичното пространство вече се появиха интерпретации, според които решаването на загадката на Риман означава непосредствен срив на интернет криптирането. Такова заключение не следва от математическото твърдение.

OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude and Perplexity mobile APP icons on screen. Assorted AI chatbots Източник: iStock

6. Може ли изкуственият интелект да намери ключа към всички тайни?

Това е въпросът, който занимава не само математиците, но и правителствата, банките, технологичните компании и службите за сигурност.

Ако един AI модел може да участва в доказването на толкова сложна математическа хипотеза, какво би се случило, ако бъде насочен към търсенето на слабости в криптографските алгоритми?

Възможността не бива да бъде отхвърляна. Но трябва да разграничим няколко различни сценария.

Първият е откриването на нови математически алгоритми.

AI може да помогне на изследователите да открият по-ефективни начини за решаване на задачи, които днес се смятат за изчислително трудни.

Ако подобно откритие засегне фундаментален проблем, върху който се основава определена криптографска система, това би могло да промени оценката за нейната сигурност.

Вторият е откриването на слабости в съществуващите реализации.

Дори математически издържан алгоритъм може да бъде използван неправилно. Програмните грешки, слабата генерирана случайност, неправилното управление на ключове и пропуските в софтуера могат да създадат възможности за атаки.

AI, способен да анализира огромни количества код и да намира сложни зависимости, би могъл да ускори откриването на подобни проблеми.

Третият сценарий е създаването на изцяло нови методи за атака.

Това е най-трудната за прогнозиране възможност.

Никой не може да каже със сигурност какви математически открития ще бъдат направени от бъдещите поколения AI модели и дали някое от тях ще промени съществено основите на криптографията.

Именно затова способността на изкуствения интелект да решава фундаментални научни проблеми е толкова важна за киберсигурността.

В анализ на Computerworld от 23 ноември 2026 г. експерти по информационна сигурност обръщат внимание, че доказателството на Хипотезата на Риман не означава автоматично компрометиране на RSA. По-същественият въпрос е колко бързо AI ще започне да открива нови математически подходи и слабости, които досега са оставали извън обсега на изследователите.

Това е и голямото предизвикателство пред индустрията: защитните системи трябва да се развиват със същата скорост, с която се развиват инструментите за тяхното тестване и атакуване.

3D илюстрация на квантов компютър Източник: iStock

7. Квантовите компютри: Другата заплаха, която вече променя правилата на играта

Докато учените анализират потенциалните последици от математическите възможности на AI, в света на киберсигурността вече съществува друга добре установена технологична тревога, развитието на квантовите компютри.

За разлика от класическите компютри, които използват битове със стойности 0 и 1, квантовите машини използват квантови битове, наречени кубити.

При определени условия те могат да използват квантови явления, които позволяват решаването на някои задачи по начин, недостъпен за традиционните компютри.

Това има сериозни последствия за криптографията.

През 1994 г. математикът Питър Шор публикува алгоритъм, който показва, че достатъчно мощен и надежден квантов компютър би могъл да извършва факторизация на големи числа много по-ефективно от известните класически алгоритми.

Това е пряко предизвикателство за RSA и други криптографски системи, основани на задачи, които са трудни за класическите компютри.

Съществуването на алгоритъма на Шор не означава, че днешните квантови компютри могат да разбиват масово реални банкови системи. За подобни атаки са необходими много по-мощни и устойчиви квантови машини.

Но заплахата е достатъчно сериозна, за да започне подготовката за свят, в който съществуващите криптографски стандарти може да се окажат недостатъчни.

И тук идва една особено интересна подробност.

САЩ вече предприемат конкретни действия.

През август 2024 г. NIST финализира първите три стандарта за постквантова криптография:

FIPS 203 (ML-KEM) - за установяване на криптографски ключове.

FIPS 204 (ML-DSA) - за цифрови подписи.

FIPS 205 (SLH-DSA) - алтернативен метод за цифрови подписи, основан на хеш-функции.

Тези стандарти са разработени с цел да защитават електронната информация срещу бъдещи атаки от квантови компютри, пише NIST .

Още по-показателно е, че през октомври 2026 г. NIST публикува окончателния си документ за прехода към постквантова криптография - IR 8547. В него се очертава преходът от уязвимите към квантови атаки криптографски алгоритми към новите стандарти. Документът предвижда постепенно извеждане от употреба на уязвимите алгоритми до 2035 г., като системите с висок риск трябва да преминат по-рано, посочва още NIST .

Това показва, че международната технологична общност не чака една бъдеща криза, за да започне да реагира.

Квантовите компютри имат конкретен математически механизъм за атака срещу определени криптографски системи, докато потенциалните последици от новите математически способности на AI все още са предмет на изследване и оценка.

claude чатбот изкуствен интелект Източник: Anthropic

8. Какво означава всичко това за банковите ни сметки, паролите и личната информация?

Няма основание да се твърди, че доказателството на Хипотезата на Риман позволява на някого да отвори банковата сметка на друг човек, да прочете личните му съобщения или да получи достъп до паролите му.

Причината е, че защитата на цифровата информация не се основава на един-единствен математически проблем.

В нея участват различни криптографски механизми:

алгоритми за криптиране;

цифрови подписи;

хеш-функции;

протоколи за обмен на ключове;

системи за удостоверяване на самоличността;

допълнителни защитни механизми на софтуерно и хардуерно ниво.

Например паролите обикновено не се съхраняват като обикновен текст, а се обработват чрез специализирани хеш-функции и механизми за защита. Следователно дори проблем в даден криптографски алгоритъм не означава автоматично, че всички пароли в интернет стават достъпни.

Същевременно не бива да подценяваме възможността AI да ускори откриването на слабости в отделни системи.

Това може да засегне финансови институции, корпоративни мрежи, комуникационни платформи и държавна инфраструктура, ако новите възможности бъдат използвани злонамерено.

Има и още един сценарий, който специалистите по киберсигурност следят от години - т.нар. harvest now, decrypt later („събирай сега, дешифрирай по-късно“).

При него нападателите събират и съхраняват криптирана информация днес, с надеждата да могат да я разшифроват в бъдеще, когато разполагат с достатъчно мощни технологии.

Това е особено опасно за информация, която трябва да остане поверителна в продължение на десетилетия, дипломатически документи, държавни тайни, медицински данни и чувствителна корпоративна информация.

Именно подобни рискове са една от причините за ускореното въвеждане на постквантова криптография, пише NIST .

Следователно истинският проблем не е, че утре някой ще може да разбие всички пароли. Проблемът е, че скоростта на технологичното развитие може да изпревари скоростта, с която обществото успява да адаптира своите защитни механизми.

9. Светът пред нова технологична реалност: Кой контролира знанието, когато машините започнат да го създават?

Може би най-голямото значение на историята с Хипотезата на Риман няма да бъде свързано с конкретна криптографска система.

То може да се окаже свързано с промяната в самата роля на човека в науката.

В продължение на векове научният прогрес е бил резултат от човешко наблюдение, въображение, експериментиране и логическо мислене.

Компютрите ускориха изчисленията. Интернет направи научната информация достъпна. Съвременните AI модели вече участват в процеси, които доскоро бяха изцяло човешка територия.

Но има разлика между това една машина да помага за изчисленията и да участва в създаването на ново математическо знание.

Ако AI системите започнат системно да откриват доказателства, да изграждат нови теории и да решават проблеми, които хората не успяват да разрешат, науката ще трябва да преосмисли собствените си методи.

Това вече предизвиква противоречиви реакции сред математическата общност.

В публикация на Nature от 25 ноември 2026 г. изследователи описват смесица от възхищение, тревога и ентусиазъм сред математиците след съобщението за доказателството на Риман. Някои виждат възможност за ускоряване на научния прогрес, други се притесняват от промяната в начина, по който се създава и оценява математическото знание.

Има и въпрос за концентрацията на технологична мощ.

Най-развитите AI модели се създават от сравнително малък брой големи компании, които разполагат с огромни изчислителни ресурси и достъп до специализирани екипи.

Ако тези системи започнат да правят фундаментални научни открития, достъпът до тях ще има все по-голямо значение за конкурентоспособността на държавите, университетите и бизнеса.

В крайна сметка науката не може да се основава единствено на доверието в дадена компания или нейн продукт.

Доказателството трябва да издържи на проверка от други изследователи.

Именно тук формалните системи като Lean могат да се окажат изключително важни, те предоставят възможност за проверка, която не зависи от това дали читателят вярва на автора или на машината.

10. Има ли вече окончателно доказателство? Какво още предстои?

Първо, формалното доказателство на Алпьоге е преминало сериозни технически проверки. Майкъл Рубинстайн от Университета на Ватерло описва проверка на всичките 175 187 модула на Lean проекта. Те са компилирани успешно, а доказателствата са проверени както от стандартното ядро на Lean, така и от независима система за проверка, наречена nanoda. Не са открити грешки при тези проверки. Това се посочва на официалния сайт на Mathematics at University of Waterloo .

Второ, на 25 ноември е публикувана значително съкратена версия на доказателството. Тя е разработена от Люк Серно с участието на колеги от Anthropic и Claude. Според Рубинстайн и тази версия е преминала независими технически проверки, включително чрез шест различни ядра за проверка.

Трето, все още се работи по представянето на математическия аргумент в традиционна, достъпна за специалистите форма. Рубинстайн отбелязва, че неговият подробен работен текст все още не извежда самостоятелно една от ключовите части на доказателството, а свежда проблема до допълнителни математически условия, които предстои да бъдат изложени. Това не опровергава формалното доказателство, но показва защо човешкото математическо осмисляне остава важно.

Най-голямата загадка вече не е само математическа

В продължение на 167 години Хипотезата на Риман беше символ на границите на човешкото математическо познание.

Днес историята ѝ може да се превърне в символ на нещо много по-голямо, промяната в отношенията между човека и изкуствения интелект.

Ако Claude действително е помогнал за решаването на един от най-големите проблеми в историята на математиката, това е доказателство, че AI вече може да участва в научни процеси на изключително високо ниво.

Математиката не е просто абстрактна наука. Тя е основата на съвременните технологии, от финансовите системи и интернет комуникациите до защитата на държавната информация и цифровата идентичност.

Не, доказването на Хипотезата на Риман не означава, че утре някой ще може да разбие банковите ни сметки или да прочете личните ни съобщения.

Но то поставя въпрос, който вече не можем да пренебрегваме: какво ще стане, когато изкуственият интелект започне да открива математически решения, за които дори не сме подозирали, че съществуват?

И ако машините вече могат да помагат за разгадаването на тайните на числата, кой ще гарантира, че същото знание няма да бъде използвано срещу системите, които защитават света ни?

Може би най-голямото предизвикателство пред човечеството вече не е дали изкуственият интелект може да бъде по-умен от нас в определени области. А дали ще успеем да изградим достатъчно надеждни правила и защити за свят, в който той може да открива неща, които ние самите все още не разбираме.

Vesti.bg потърси експертното мнение на проф. Петър Бойваленков, директор на Института по математика и информатика при Българската академия на науките, като му отправи три въпроса:

1. Какво би означавало окончателното доказване на хипотезата на Риман за математиката и науката и какви реални научни и практически последици би имало то?

2. Има ли реална опасност за съвременната криптография и дигиталната сигурност? Може ли доказването на хипотезата да застраши RSA криптирането, банковите трансакции, криптовалутите и защитата на личните комуникации, или подобни опасения са преувеличени?

3. Може ли изкуственият интелект да открие принципно нови математически алгоритми за факторизиране на огромни числа или неизвестни досега слабости в криптографските системи? Колко реалистичен е подобен сценарий в близките години?

Vesti.bg очаква отговорите на проф. Бойваленков и ще допълни материала с неговия експертен коментар.