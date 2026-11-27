Б рад Пит и Инес де Рамон са напълно доволни от етапа, на който се намира връзката им - дори без планове за сватба на хоризонта, съобщи People.

„Инес знаеше още когато започна да излиза с Брад, че е малко вероятно той да се ожени отново в близко бъдеще. Те са много влюбени, имат страхотно партньорство и са изградили прекрасен общ живот. Няма никакво бързане за брак – Брад даде ясно да се разбере, че това не е нещо, което търси скоро“, разкрива източник, близък до 33-годишната дизайнерка на бижута.

62-годишният актьор и Де Рамон са заедно от ноември 2022 г., но по думите на близките им титлата „годеници“ не им е нужна. „Наричат се един друг „партньор“, много са щастливи там, където са в момента, и засега това им е напълно достатъчно“, допълва източникът, подчертавайки, че Инес не оказва никакъв натиск върху Пит да ѝ предложи брак.

Brad Pitt and Ines de Ramon ‘Are So in Love’ After 4 Years Together, but ‘There Is No Rush to Get Married’ (Exclusive Source) https://t.co/3kBciPMjfL — People (@people) November 26, 2026

Предишните бракове и на двамата

И Брад Пит, и Инес де Рамон имат зад гърба си разводи, финализирани през 2024 г.:

Брад Пит беше женен за Дженифър Анистън, а по-късно и за Анджелина Джоли, от която има шест деца - Мадокс (25), Пакс (22), Захара (21), Шайло (20) и близнаците Вивиен и Нокс (18). Пит и Джоли се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно, а дългият им развод приключи официално през декември 2024 г.

Инес де Рамон беше омъжена за звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли. Двамата сключиха брак през 2019 г., разделиха се през 2022 г. и финализираха развода си през февруари 2024 г.

Натоварена есен за Брад Пит

През последните месеци двойката все по-често се появява заедно на публични събития, концерти и филмови премиери. Междувременно актьорът има изключително натоварена есен – след трилъра The Heart of the Beast той се завръща и в своята отличена с „Оскар“ роля на Клиф Бут от „Имало едно време в Холивуд“ в новия филм The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, който тръгна в IMAX на 25 ноември, преди да се появи в Netflix на 23 декември.