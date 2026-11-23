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А варийният режим на топлоподаването продължава в няколко района на София, като сроковете за възстановяване на услугата са различни за отделните квартали и адреси, предава NOVA.

Десетки блокове в София остават без парно до средата на ноември, в „Дружба 2“ – до края на месеца

В „Дружба 2“ ремонтните дейности засягат близо 30 жилищни блока. От „Топлофикация София“ очакват топлата вода и парното там да бъдат възстановени до 30 ноември. За някои адреси в „Мусагеница“, „Младост 1“ и „Студентски град“ обявеният срок е 6 декември, а за части от „Дружба 1“ - 13 декември.

От дружеството обясняват, че в някои от засегнатите райони топлоподаването е напълно спряно, докато в други услугата се предоставя с влошено качество.

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Екипите работят по отстраняването на проблемите, като целта е нормалното топлоснабдяване да бъде възстановено възможно най-скоро.