България

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“

23 септември 2025, 20:00
От „Дружба" протестират срещу спирането на топлата вода
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Д есетки жители на столичния квартал "Дружба 2" се събраха на нов протест срещу планирания ремонт на "Топлофикация София", предаде БГНЕС. 

Гражданите протестират заради планирания ремонт, който ще спре парното и топлата вода на около 40 хиляди абонати през отоплителния сезон. 
Ремонтът е планиран да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември. 

КЗД с позиция за казуса с "Топлофикация София"

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“. Няколко минути по-късно за кратко настъпи и напрежение, тъй като демонстрантите отказаха да пропуснат автобуси и тролеи на столичния градски транспорт. 

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

По-рано днес в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столична община беше изслушан изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров, който заяви, че ремонтът е най-доброто възможно решение.

Пеевски подаде сигнал в прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба 2"

От Комисията за защита от дискриминация (КЗД) пък изразиха своето безпокойство от бъдещо нарушаване на правата на гражданите, ползващи услугите на "Топлофикация София", което ще ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика, целяща постигането на необходим резултат. 

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

 

Източник: БГНЕС    
протести Дружба София
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 12 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 11 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 13 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 13 часа

