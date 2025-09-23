От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

Д есетки жители на столичния квартал "Дружба 2" се събраха на нов протест срещу планирания ремонт на "Топлофикация София", предаде БГНЕС.

Гражданите протестират заради планирания ремонт, който ще спре парното и топлата вода на около 40 хиляди абонати през отоплителния сезон.

Ремонтът е планиран да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември.

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“. Няколко минути по-късно за кратко настъпи и напрежение, тъй като демонстрантите отказаха да пропуснат автобуси и тролеи на столичния градски транспорт.

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

По-рано днес в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столична община беше изслушан изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров, който заяви, че ремонтът е най-доброто възможно решение.

От Комисията за защита от дискриминация (КЗД) пък изразиха своето безпокойство от бъдещо нарушаване на правата на гражданите, ползващи услугите на "Топлофикация София", което ще ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика, целяща постигането на необходим резултат.