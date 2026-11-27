А варии, ремонти и поредният студен душ – вече месеци наред хиляди домакинства остават без топлоподаване. А защо кризата за софиянци вече добива национални измерения? В търсене на отговорите тази седмица в „Темата на NOVA” журналистът Ерик Борозенков и операторът Илиян Савов отиват в най-критичните зони, където авариите са всекидневие.

Създаденото преди 70 години дружество „Топлофикация София” няколко пъти сменя собствеността си – между държавата и община, но топлопреносната мрежа не е обновявана от десетилетия. За отоплението на стотици хиляди абонати дружеството продължава да разчита на остарели и амортизирани тръби. Цялостната им подмяна би означавала мащабно разкопаване и блокиране на столицата, според експерти.

На този фон задълженията на „Топлофикация” към доставчиците и кредиторите вече надхвърлят 1 милиард и 300 милиона евро. Кой ще плати сметката накрая? И има ли изход от кризата с топлото? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.