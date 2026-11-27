С офийската градска прокуратура (СГП) предаде на съд управител на строителна фирма по обвинение за причиняване на смъртта на работник, поразен от електрически ток на строителен обект в София.

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Според обвинението инцидентът е станал на 13 юли 2024 г. в столичния район „Студентски“. Мъжът, който бил управител на строителната фирма и изпълнител по сключен договор за строителство, причинил смъртта на работника вследствие на немарливо изпълнение на задълженията си, свързани с безопасността на обекта.

Работникът не бил назначен на трудов договор

Според прокуратурата обвиняемият е допуснал пострадалия до работа, без да сключи трудов договор с него. Не е издал и заповед за полагане на извънреден труд на 13 юли 2024 г.

Управителят не е изготвил оценка на риска за длъжността „общ работник“, в която да бъдат отчетени опасностите при работа с електрическа водна помпа и необходимите мерки за предотвратяване на инциденти с електрически ток.

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Нарушения при работата с електрическата помпа

В обвинението се посочва още, че не е била осигурена писмена инструкция за работа със съответната електрическа водна помпа. Според прокуратурата не са били изпълнени и изискванията за безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения.

Обвиняемият е допуснал необученото лице да използва помпата при неправилно електрическо захранване, което не е отговаряло на изискванията за защита от поражение от ток при работа с потопяем уред.

Според обвинението именно при работата с електрическата водна помпа работникът е бил поразен от ток и е починал.

42-годишният обвиняем е неосъждан, като е реабилитиран, съобщават от СГП.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.