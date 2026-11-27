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От 1 януари 2027 г. прагът за задължителна регистрация по ДДС се вдига от 51 130 на 60 000 евро, а през 2029 г. достига 75 000 евро.

Депутатите одобриха и задължителна регистрация по ДДС при облагаеми сделки с нови сгради и урегулирани парцели. За физическите лица правилото важи, когато сделката е част от независима икономическа дейност.

Депутатите одобриха по-високи данъчни облекчения за семейства с деца и хора с увреждания.

Данъчните оценки на имотите се увеличават с 30% през 2027 г.

Парламентът прие акциз за мощните автомобили и ограничения за домашната ракия.

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Народното събрание продължи и днес с разглеждането и гласуването на данъчните промени към Бюджет 2027. Депутатите приеха на второ четене поетапно повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС.

От 1 януари 2027 г. прагът за годишния оборот в страната се повишава от сегашните 51 130 на 60 000 евро. От началото на 2028 г. той става 70 000 евро, а от 1 януари 2029 г. достига 75 000 евро.

Депутатите отхвърлиха предложенията на Асен Василев от „Продължаваме промяната“ и Мартин Димитров от „Демократична България“ прагът да бъде определен на 85 000 евро, максималното допустимо равнище по правилата на ЕС за малките предприятия.

Вчера депутатите заседаваха повече от 14 часа, като успяха да приемат няколко ключови промени в данъчното законодателство.

Одобрени бяха данъчни облекчения за родители и за хора с увреждания. Парламентът гласува и увеличение с 30% на данъчните оценки на имотите през 2027 г.

Сред приетите текстове са още въвеждането на акциз за мощните автомобили и забраната за търговия с домашна ракия.​

Нови правила за регистрация по ДДС при сделки с имоти

Парламентът подкрепи и ново основание за задължителна регистрация по ДДС при облагаеми сделки с нови сгради и урегулирани поземлени имоти, предаде БНР. За физическите лица правилото се прилага, когато извършват сделката в рамките на независима икономическа дейност.

Калоян Иванов от „Демократична България“ предупреди, че гражданите може да се затруднят да преценят предварително дали са длъжни да се регистрират. Според него това създава риск впоследствие да им бъдат начислени 20% ДДС, лихви и глоби. Той посочи „липсата на достатъчно ясни и обективни критерии, по които гражданинът трябва да предвиди и да установи дали всъщност той попада под тази хипотеза“.

Теменужка Петкова от ГЕРБ също постави въпроса как ще се разграничават продажбата на лично имущество и независимата икономическа дейност.

„Нито броя на продадените имоти, нито тяхната стойност могат да бъдат критерии за това дали едно лице извършва със собствения си недвижим нов имот независима икономическа дейност или лично управление на имуществото“, каза Петкова.

Константин Проданов от „Прогресивна България“ посочи, че продажбата на личен или наследен имот сама по себе си не поражда задължение за регистрация. По думите му европейската съдебна практика отчита дали собственикът е предприел действия, характерни за търговец.

„Обикновеното упражняване на правото на собственост при продажба на личен или наследен имот, когато лицето не е предприело активни действия за изграждане, преобразуване и търговска реализация с цел продажба присъщи на търговец. Това мисля, че пределно категорично обяснява този казус и гарантира, че никой няма да бъде тормозен. В същото време гарантира, че ще бъде затворена вратичката на тези строителни предприемачи, които продават в един ден n на брой построени жилища, без да са им платили ДДС-то и преди да им е възникнало задължението да се регистрират. Благодаря.“

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова също заяви, че продажбата на личен, наследствен или инцидентно придобит имот не води автоматично до регистрация по ДДС.

„По принцип не е правилно да се интерпретира, че в обхвата на закона ще попаднат гражданите, които продават личен, наследствен или инцидентно придобит имот. Мярката има за цел да предотврати измамите с ДДС“, подчерта тя.