Р ядка и силно отровна морска змия беше изхвърлена от вълните на плаж в Южна Калифорния, което накара властите да отправят спешно предупреждение към посетителите да спазват дистанция от опасния хищник, съобщава The Post.

Ярко оцветеното в жълто и черно влечуго е открито в неделя от служители на щатските паркове на плажа Болса Чика в окръг Ориндж и по-късно е идентифицирано като жълтокоремна морска змия (Pelamis platura).

Появата ѝ по калифорнийското крайбрежие е изключителна рядкост - досега в региона са регистрирани едва осем подобни случая, съобщават от управлението на парковете. Седем от тях съвпадат с климатичния феномен Ел Ниньо. С повишаването на температурата на океанските води експертите очакват и други необичайни морски видове да се появят край бреговете на щата.

Highly venomous predator washes up on California beach prompting warning from officials https://t.co/0mszCEHW63 https://t.co/7R9Zsus6Eo — New York Post (@nypost) November 26, 2026

„Не се приближавайте, дори да изглежда мъртва“

Въпреки че змията е намерена жива, тя е била силно изтощена и с малки шансове за оцеляване. Обикновено тези влечуги достигат сушата в тежко здравословно състояние и умират в рамките на денонощие.

От властите съветват всеки, който забележи подобно създание на пясъка:

Да не се приближава и да не го докосва, независимо дали изглежда живо, или мъртво;

Незабавно да уведоми служителите на плажа и да посочи точното местоположение, включително номера на най-близката спасителна вишка.

Екземплярът вече е прибран от отдела по херпетология към Природонаучния музей в Сан Диего, където учените ще изследват как затоплянето на океана променя местообитанията на морските видове. Властите призовават гражданите да подават сигнали и за други необичайни животни чрез приложението iNaturalist.

Още една змийска изненада - този път на летището

Крайбрежието обаче не е единственото място в Калифорния, където напоследък се появяват неочаквани влечуги. По-рано през ноември служители по сигурността (TSA) на международното летище Онтарио изпаднали в шок при рутинна проверка на багаж.

В калъфка за възглавница в куфара на пътник те открили две живи змии, сред които и гърмяща змия. Първоначално проверяващият служител помислил, че напипва навито въже, докато „предметът“ не започнал да се движи в ръцете му. Проверката в зоната била временно спряна, а летищната полиция извела пътника, който предал влечугите на свой близък, оставащ на земята.