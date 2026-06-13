България

След намесата на Илон Мъск: Осъдиха двама българи за нападение над малолетни в Шотландия

Случаят придоби световна популярност миналия август, когато видеоклип, заснет от Илия Белов, беше споделен в социалната мрежа X от милиардера Илон Мъск

Стела Христова Стела Христова

13 юни 2026, 16:42
След намесата на Илон Мъск: Осъдиха двама българи за нападение над малолетни в Шотландия
Източник: iStock

Г рандиозен скандал с криминален, политически и международен отзвук завърши с абсолютен обрат в Шерифския съд в Дънди, Шотландия. Двама българи – 22-годишният Илия Белов и 20-годишната му сестра Надежда Белова – бяха признати за виновни за нападение и заплашително поведение срещу група малолетни момичета, след като месеци наред твърдяха, че са станали жертва на расистки атаки от страна на децата, пише Daily Mail.

Случаят придоби световна популярност миналия август, когато видеоклип, заснет от Илия Белов, беше споделен в социалната мрежа X от милиардера Илон Мъск. На кадрите се виждаше 12-годишно момиче да размахва нож и брадва за къмпинг срещу Белов. Тогава Мъск остро разкритикува шотландските власти с думите: „Какви са тези правителствени арести... на малки момичета, които просто се опитват да се защитят?“.

Въпреки защитата на милиардера, тогавашният първи министър на Шотландия Джон Суини и местната полиция веднага обвиниха Мъск в разпространение на „умишлена дезинформация“ и подкопаване на обществения ред, заставайки твърдо зад версията на „българската двойка“, че е била нападната от непълнолетни хулигани на расистка основа.

  • Истината лъсна: Сексуален тормоз и последвал побой

Дни след инцидента и след детайлен преглед на всички охранителни камери в района Лочи в Дънди, детективите разкриват шокиращата истина – момичетата са казвали истината от самото начало, а версията на българина е била „ревизионистка, егоистична и напълно измамна“, по думите на съдия Тим Нивън-Смит.

Разследването доказва, че Илия Белов е проследил 12-годишната си жертва и три нейни приятелки (на възраст между 12 и 14 години), крещейки им неприлични сексуални коментари: „Ела тук, секси. Ще ти покажа как да се забавляваш“. Когато уплашеното дете се обърнало и го нарекло „зловещ“, Белов се вбесил и я блъснал толкова силно, че тя ударила главата си в метален парапет и паднала на земята.

Вместо да се оттегли или да повика полиция, Белов се обадил на по-малката си сестра Надежда. Тя пристигнала на мястото и проявила изключителна агресия, като нападнала 13-годишната сестра на жертвата, завлякла я на земята за косата и започнала да я налага с юмруци по главата. Едва тогава 12-годишното момиче извадило от колана си хладно оръжие в отчаян опит да защити пребиваната си сестра и да прогони нападателите – моментът, който Белов умишлено заснел на видео, за да се изкара жертва.

  • Майката на момичетата: „Бяхме оклеветени, никой не вярваше на децата ми“

Вчера пред съдебната зала в Дънди майката на пострадалите момичета не скри сълзите си на облекчение:

„Те казваха истината от самото начало, но бяха оклеветени. Всички бяха по-фокусирани върху брадвата, отколкото върху всичко останало, и никой не искаше да изслуша децата ми. Беше сърцераздирателно за нашето малко и обикновено семейство, но се радвам, че лъжите на Белов излязоха наяве.“

Пострадалите момичета, които днес са съответно на 13 и 14 години, бяха похвалени от съда като „изключително красноречиви, впечатляващи и доблестни свидетели“. Въпреки това съдията строго предупреди по-малкото момиче за огромната опасност от носене на хладно оръжие на обществени места, подчертавайки, че това лесно е можело да завърши с трагедия и доживотен затвор.

  • Срам за шотландската полиция и възмездие

След съдебното решение полицията на Шотландия бе принудена публично да признае, че първоначално разпространената от тях информация, обвиняваща децата в непредизвикана атака срещу българите, „не е отразявала напълно реалната ситуация“. До момента обаче официално извинение към семейството на момичетата не е отправено.

Илия Белов, който се оплака в съда, че вече е загубил работата си във фабрика заради скандала, беше признат за виновен за физическо нападение и заплашително сексуално поведение спрямо непълнолетни. Сестра му Надежда вече се призна за виновна за жестокия побой над 13-годишното дете.

Официалните присъди на българите ще бъдат произнесени през август 2026 г., след като бъдат изготвени пълни социални доклади. Шериф Нивън-Смит обяви, че тогава ще се реши и дали Илия Белов да бъде официално вписан в Регистъра на сексуалните престъпници на Обединеното кралство.

Редактор: Стела Христова
българи Шотландия Илон Мъск съд тормоз
Последвайте ни
Д-р Иван Светулков: Двустранна пневмония и сърдечна малформация са установени при аутопсията на починалото в Търговище бебе

Д-р Иван Светулков: Двустранна пневмония и сърдечна малформация са установени при аутопсията на починалото в Търговище бебе

Илон Мъск стана първият трилионер в света! Кой обаче беше първият милиардер?

Илон Мъск стана първият трилионер в света! Кой обаче беше първият милиардер?

След намесата на Илон Мъск: Осъдиха двама българи за нападение над малолетни в Шотландия

След намесата на Илон Мъск: Осъдиха двама българи за нападение над малолетни в Шотландия

Блясък и кралски разкош: Кейт Мидълтън очарова Лондон на парада Trooping the Colour 2026

Блясък и кралски разкош: Кейт Мидълтън очарова Лондон на парада Trooping the Colour 2026

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
10 породи кучета, които не понасят летните жеги

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо
Ексклузивно

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Преди 1 ден
БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС
Ексклузивно

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

Преди 1 ден
Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит
Ексклузивно

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Преди 22 часа
<p>Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години</p>
Ексклузивно

Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Война за 200 милиона: Разкриха тайните клаузи в завещанието на Франк Синатра

Война за 200 милиона: Разкриха тайните клаузи в завещанието на Франк Синатра

Свят Преди 1 час

Почти три десетилетия след кончината на легендарния Франк Синатра, детайлите около огромното му наследство за 200 милиона долара все още вълнуват света. Вижте как великият певец разпредели богатството си и как накара враждуващото си семейство да замлъкне

Трагедия край Пловдив: Трима мъже загинаха при удар на джип в дърво

Трагедия край Пловдив: Трима мъже загинаха при удар на джип в дърво

България Преди 1 час

Четвърти от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние

Иран обяви дата за погребението на Али Хаменей

Иран обяви дата за погребението на Али Хаменей

Свят Преди 3 часа

Хаменей загина при израелски и американски удари срещу Иран през февруари

Шефът на „Райнметал“ предупреди за риск пред проекта MGCS за нов европейски танк

Шефът на „Райнметал“ предупреди за риск пред проекта MGCS за нов европейски танк

Свят Преди 3 часа

Според Армин Папергер евентуални бюджетни съкращения във Франция могат да доведат до нови забавяния

Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство

Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство

Свят Преди 3 часа

Шведското въздушно пространство не е било нарушено при инцидентите

<p>&quot;Гледат да ни унищожат&quot;: Съд в Скопие наложи&nbsp;присъда на македонски българин за коментар във Facebook</p>

Съд в Скопие наложи условна присъда на македонски българин за коментар във Facebook

България Преди 4 часа

70-годишният активист от Велес е категоричен, че присъдата му е политическа

Битката на бежанеца Абдул Карим: Между тежката диагноза и процедурите на институциите

Битката на бежанеца Абдул Карим: Между тежката диагноза и процедурите на институциите

Свят Преди 4 часа

Той прекарва пет години в затвор в Сирия, след като е задържан на 16-годишна възраст

<p>Софийското метро възстановява работата на &bdquo;Театрална&ldquo; и &bdquo;Хаджи Димитър&ldquo;</p>

Метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отварят от 15 юни

Свят Преди 5 часа

„Метрополитен“ възстановява предсрочно движението по линия 3 преди матурите

EК потвърди - иска процедура за прекомерен дефицит за България

EК потвърди - иска процедура за прекомерен дефицит за България

България Преди 5 часа

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза това в Люксембург след среща на финансовите министри на страните от ЕС

<p>6-месечно бебе почина в Търговище, МЗ разпореди незабавна проверка</p>

6-месечно бебе почина в Търговище, МЗ разпореди незабавна проверка

България Преди 5 часа

Спешна проверка е разпоредена и заради починала родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен

<p>Отрази ли се инициативата &bdquo;Кошница с грижа&rdquo; на борсите и пазарите</p>

Цените на зеленчуците по борсите у нас падат с до 30% за седмица

България Преди 6 часа

Сезонното производство и вносът влияят на цените, но потребителите не усещат значително поевтиняване

<p>Жена е тежко ранена след нападение от акула в Сидни</p>

Жена е тежко ранена след нападение от акула на плаж в Сидни

Свят Преди 6 часа

Инцидентът на плажа Куджи доведе до затваряне на крайбрежието и нови мерки за безопасност

<p>Самолет на индийските ВВС се разби при кацане, петима военнослужещи загинаха</p>

Военнотранспортен самолет на индийските ВВС се разби при кацане, петима военнослужещи загинаха

Свят Преди 6 часа

Това не е първият подобен инцидент с този вид самолет

САЩ включиха китайски компании в "черния списък" на Пентагона

САЩ включиха китайски компании в "черния списък" на Пентагона

Свят Преди 6 часа

Китай осъжда решението и предупреждава за влошаване на отношенията

<p>Гроси иска да бъде генерален секретар на ООН с &quot;трезва дипломация&quot;, а не &quot;с размахване на пръст&quot;</p>

Рафаел Гроси иска да бъде генерален секретар на ООН с "трезва дипломация", а не "с размахване на пръст"

България Преди 6 часа

Аржентинецът е сред кандидатите за поста, заеман към момента от Антонио Гутериш

<p>Тръмп: САЩ елиминираха лидера на венецуелски наркокартел</p>

Американският президент Доналд Тръмп: САЩ елиминираха лидера на венецуелски наркокартел

Свят Преди 7 часа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уточни, че ударът е бил нанесен по-рано през седмицата и че смъртта на Гереро е потвърдена

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Могат ли градските автобуси да мерят чистотата на въздуха

sinoptik.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg

7 грешки, които почти всяка жена прави през лятото (и които вредят на кожата и косата)

Edna.bg

Мери-Кейт и Ашли на 40: Как сестрите Олсън превърнаха славата си в бизнес за милиони

Edna.bg

Защитник на САЩ блесна с уникално постижение

Gong.bg

Френски национал от САЩ: Нощта продължава цяло десетилетие

Gong.bg

Джип се вряза в дърво и се обърна по таван, има три жертви и тежко ранен

Nova.bg

Една година условно за коментар във Facebook: Скопие осъди македонския българин Драги Каров

Nova.bg