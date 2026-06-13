След намесата на Илон Мъск: Осъдиха двама българи за нападение над малолетни в Шотландия

Г рандиозен скандал с криминален, политически и международен отзвук завърши с абсолютен обрат в Шерифския съд в Дънди, Шотландия. Двама българи – 22-годишният Илия Белов и 20-годишната му сестра Надежда Белова – бяха признати за виновни за нападение и заплашително поведение срещу група малолетни момичета, след като месеци наред твърдяха, че са станали жертва на расистки атаки от страна на децата, пише Daily Mail.

Scottish 12-year-old who was vilified and arrested on the word of Bulgarian couple is finally vindicated as they are found guilty of assault https://t.co/PEHQfaUDMW — Daily Mail (@DailyMail) June 12, 2026

Случаят придоби световна популярност миналия август, когато видеоклип, заснет от Илия Белов, беше споделен в социалната мрежа X от милиардера Илон Мъск. На кадрите се виждаше 12-годишно момиче да размахва нож и брадва за къмпинг срещу Белов. Тогава Мъск остро разкритикува шотландските власти с думите: „Какви са тези правителствени арести... на малки момичета, които просто се опитват да се защитят?“.

Въпреки защитата на милиардера, тогавашният първи министър на Шотландия Джон Суини и местната полиция веднага обвиниха Мъск в разпространение на „умишлена дезинформация“ и подкопаване на обществения ред, заставайки твърдо зад версията на „българската двойка“, че е била нападната от непълнолетни хулигани на расистка основа.

Истината лъсна: Сексуален тормоз и последвал побой

Дни след инцидента и след детайлен преглед на всички охранителни камери в района Лочи в Дънди, детективите разкриват шокиращата истина – момичетата са казвали истината от самото начало, а версията на българина е била „ревизионистка, егоистична и напълно измамна“, по думите на съдия Тим Нивън-Смит.

Разследването доказва, че Илия Белов е проследил 12-годишната си жертва и три нейни приятелки (на възраст между 12 и 14 години), крещейки им неприлични сексуални коментари: „Ела тук, секси. Ще ти покажа как да се забавляваш“. Когато уплашеното дете се обърнало и го нарекло „зловещ“, Белов се вбесил и я блъснал толкова силно, че тя ударила главата си в метален парапет и паднала на земята.

Bulgarian migrants Ilia Belov, 22 and Nadjedzha Belova, 20 have been convicted of assault on the Scottish girls all of whom were aged between 12 and 14.



One of the girls who was 12 at the time recalled Belov instigated the incident as he "kept saying, ‘come here sexy. I will… pic.twitter.com/dfbV9XKkLG — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) June 12, 2026

Вместо да се оттегли или да повика полиция, Белов се обадил на по-малката си сестра Надежда. Тя пристигнала на мястото и проявила изключителна агресия, като нападнала 13-годишната сестра на жертвата, завлякла я на земята за косата и започнала да я налага с юмруци по главата. Едва тогава 12-годишното момиче извадило от колана си хладно оръжие в отчаян опит да защити пребиваната си сестра и да прогони нападателите – моментът, който Белов умишлено заснел на видео, за да се изкара жертва.

Майката на момичетата: „Бяхме оклеветени, никой не вярваше на децата ми“

Вчера пред съдебната зала в Дънди майката на пострадалите момичета не скри сълзите си на облекчение:

„Те казваха истината от самото начало, но бяха оклеветени. Всички бяха по-фокусирани върху брадвата, отколкото върху всичко останало, и никой не искаше да изслуша децата ми. Беше сърцераздирателно за нашето малко и обикновено семейство, но се радвам, че лъжите на Белов излязоха наяве.“

Пострадалите момичета, които днес са съответно на 13 и 14 години, бяха похвалени от съда като „изключително красноречиви, впечатляващи и доблестни свидетели“. Въпреки това съдията строго предупреди по-малкото момиче за огромната опасност от носене на хладно оръжие на обществени места, подчертавайки, че това лесно е можело да завърши с трагедия и доживотен затвор.

Breaking news: Smirking Bulgarian guilty of assaulting 12-year-old in viral 'Dundee axe girl' incident https://t.co/T8bP6tWMwd — Scottish Express (@ScotExpress) June 11, 2026

Срам за шотландската полиция и възмездие

След съдебното решение полицията на Шотландия бе принудена публично да признае, че първоначално разпространената от тях информация, обвиняваща децата в непредизвикана атака срещу българите, „не е отразявала напълно реалната ситуация“. До момента обаче официално извинение към семейството на момичетата не е отправено.

Илия Белов, който се оплака в съда, че вече е загубил работата си във фабрика заради скандала, беше признат за виновен за физическо нападение и заплашително сексуално поведение спрямо непълнолетни. Сестра му Надежда вече се призна за виновна за жестокия побой над 13-годишното дете.

Официалните присъди на българите ще бъдат произнесени през август 2026 г., след като бъдат изготвени пълни социални доклади. Шериф Нивън-Смит обяви, че тогава ще се реши и дали Илия Белов да бъде официално вписан в Регистъра на сексуалните престъпници на Обединеното кралство.