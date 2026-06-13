Свят

Жена е тежко ранена след нападение от акула на плаж в Сидни

Инцидентът на плажа Куджи доведе до затваряне на крайбрежието и нови мерки за безопасност

13 юни 2026, 11:20
Жена е тежко ранена след нападение от акула на плаж в Сидни
Източник: iStock/Getty Images

Ж ена беше тежко ранена при нападение от акула на плаж в Сидни, съобщи Ройтерс.

Спасителни и медицински екипи са били изпратени на плажа Куджи в източната част на Сидни, след като е подаден сигнал, че жената е била нападната от голяма акула на около 30 метра от брега.

Полицията заяви, че тя е била извадена от водата от намиращи се наблизо хора, които веднага са ѝ оказали първа помощ. Жената е с тежки наранявания по ръцете и краката, и ще ѝ бъдат направени много операции. 

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Достъпът до плажовете в община Рандуик беше преустановен за 24 часа. 

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Само преди седмица мъж загина след нападение от акула по време на риболов край бреговете на Западна Австралия. През миналия месец 39-годишен мъж също изгуби живота си след нападение от акула по време на риболов в района на Големия бариерен риф в щата Куинсланд. Десет дни преди това 38-годишен мъж беше смъртоносно нападнат край остров близо до град Пърт в Западна Австралия.

През януари достъпът до десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително в Сидни, беше преустановен след четири нападения от  акули в рамките на два дни. Според експерти тогавашните проливни дъждове са довели до замътване на водата, което привлича акулите и затруднява видимостта както за тях, така и за хората.

По данни на Австралийския институт по здравеопазване и благосъстояние повечето нападения на акули в страната се случват по източното и югоизточното крайбрежие, където средно се регистрират около 20 подобни инцидента годишно.

  • Как да се предпазим от акула?

Предпазването от акули е комплекс от мерки и стратегии, насочени към намаляване на риска от среща или конфликт с тези морски хищници по време на плуване, гмуркане или водни спортове. Въпреки че атаките на акули са статистически редки и често се дължат на объркване или любопитство от страна на животното, познаването на правилата за безопасност е от съществено значение за всеки, който посещава местообитания на акули.

Ключов аспект на превенцията е избягването на поведение, което може да привлече акулите. Препоръчва се плувците да избягват влизане във водата по здрач или разсъмване, когато хищниците са най-активни при ловуване. Също така, не е препоръчително плуването в близост до места, където се изхвърлят рибни отпадъци или където рибари чистят улова си, тъй като кръвта и телесните течности могат да привлекат акули от голямо разстояние. Важно е да се избягват и зони с мътна вода, устия на реки след проливни дъждове или райони с гъсти пасажи от риба, които представляват естествена плячка.

От гледна точка на екипировката, специалистите съветват плувците да не носят лъскави бижута, които отразяват светлината и могат да бъдат сбъркани с люспи на риба. Контрастните цветове на дрехите за плуване също могат да привлекат вниманието на акулите, затова се препоръчват по-неутрални нюанси. Груповото плуване се счита за по-безопасно, тъй като акулите са по-склонни да избягват големи групи хора.

В случай на неочаквана среща с акула, експертите съветват запазването на спокойствие. Важно е да не се обръща гръб на животното и да се поддържа зрителен контакт, докато бавно се отстъпва към брега или към лодка, без да се правят резки движения. Ако акулата прояви агресивно поведение, най-ефективната защитна реакция е удар в най-чувствителните зони на хищника – очите, хрилете или муцуната.

Исторически погледнато, страхът от акули е бил засилен от медийното отразяване и популярната култура, което често води до преувеличено възприятие за опасност. Въпреки това, благодарение на съвременните изследвания в морската биология, разбирането ни за поведението на акулите се е подобрило значително. Днес усилията са насочени не само към личната безопасност, но и към опазването на тези видове, които играят критична роля в поддържането на здравето на океанските екосистеми. Прилагането на тези мерки за предпазливост позволява съжителството между хората и хищниците в естествената им среда с минимален риск.

Източник: БТА    
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