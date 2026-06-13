Свят

Военнотранспортен самолет на индийските ВВС се разби при кацане, петима военнослужещи загинаха

Това не е първият подобен инцидент с този вид самолет

Обновена преди 1 час / 13 юни 2026, 11:05
Военнотранспортен самолет на индийските ВВС се разби при кацане, петима военнослужещи загинаха
Източник: iStock

П етима военнослужещи загинаха при инцидент с военнотранспортен самолет "Антонов" Ан-32 на индийските военновъздушни сили, който се разби при кацане в Джорхат, в източния щат Асам, съобщи Франс прес. 

В официално изявление Военновъздушните сили на Индия изразиха дълбока скръб за загубата на петимата си служители и поднесоха съболезнования на техните близки.

По-рано армията съобщи, че е започнало разследване за установяване на причините за катастрофата, без да се посочват предварителни версии за инцидента. 

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Това не е първият подобен инцидент с този вид самолет. През 2019 г. друг Ан-32, излетял от същата база в Джорхат, се разби в щата Аруначал Прадеш близо до границата с Китай. Тогава загинаха всички 13 души на борда.

Индийските военновъздушни сили разполагат с около 100 самолета Ан-32 - остаряващи двумоторни транспортни машини руско производство, които продължават да се използват за различни логистични и военни задачи.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
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