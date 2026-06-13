Блясък и кралски разкош: Кейт Мидълтън очарова Лондон на парада Trooping the Colour 2026

Б ританското кралско семейство демонстрира пълно единство и абсолютен блясък по време на традиционния военен парад Trooping the Colour 2026. В събота (13 юни) Лондон стана арена на пищни тържества, отбелязващи официалния рожден ден на монарха крал Чарлз III.

Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, прикова всички погледи, появявайки се в изключително елегантна светлосиня рокля по тялото на любимата си дизайнерска къща Catherine Walker. Тя бе съчетала тоалета с ефектна широкопола шапка на Philip Treacy и изящни перлени обеци с флорални мотиви на Cassandra Goad – същите, които носеше на кръщенето на най-малкия си син, принц Луи, през 2018 г.

The Princess of Wales, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis. #TroopingTheColour



pic.twitter.com/ZWMorBQa0c — TheProfit (@frank_rosh) June 13, 2026

Кейт се вози в открита кралска карета заедно с трите си деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (11 г.) и палавия принц Луи (8 г.), като през цялото време се усмихваше и разговаряше с тях, докато тълпите по лондонския булевард „Дъ Мол“ ги аплодираха бурно. Появата ѝ демонстрира, че принцесата е в отлична форма и пълна ремисия след тежката диагноза, която сподели със света през 2024 г.

Парадът на конната гвардия и традициите

Докато престолонаследникът принц Уилям, принц Едуард и принцеса Ан яздеха на коне в пълно военно снаряжение зад кралската карета, самият рожденик крал Чарлз III и кралица Камила се придвижиха с празничен екипаж. Кралят носеше парадна военна униформа, украсена с медали, а Камила заложи на ярък червен тоалет и тъмносиня шапка с пера.

Тази година честта да води марша се падна на Ирландската гвардия. Над 1400 войници, 200 коня и 400 музиканти демонстрираха безупречна военна прецизност. По традиция събитието завърши на емблематичния балкон на Бъкингамския дворец, където кралското семейство наблюдава грандиозното въздушно шоу на Кралските военновъздушни сили. Изтребители Typhoon прелетяха над двореца, като миналата година дори изписаха буквите „CR“ (Charles Rex) в чест на суверена.

The Royal Family coming out on the balcony of Buckingham Palace ahead of the #TroopingtheColour flypast.



Video: @SkyNews. pic.twitter.com/z5GcUiWna4 — Princess Kate News (Fan Page) (@duchesskatenews) June 13, 2026

Политиката на Чарлз: Една по-скромна и съкратена монархия

Прави впечатление, че гледката на балкона става все по-оредяла. В миналото покойната кралица Елизабет II събираше около себе си десетки роднини, братовчеди и техните деца. Крал Чарлз III обаче твърдо налага своята политика за „съкратена монархия“, включваща само най-висшите и активно работещи членове на Фирмата.

За поредна година от големия празник отсъстваха принц Хари и Меган Маркъл. Херцозите на Съсекс, които напуснаха задълженията си през 2020 г., останаха в имението си в Монтесито, Южна Калифорния, заедно с децата си Арчи (7 г.) и Лилибет (5 г.). Близки до семейството разкриват, че Хари планира посещение в Англия след броени седмици, за да рекламира игрите Invictus 2027 в Бирмингам, но среща с брат му принц Уилям изобщо не е предвидена заради дълбокия разрив в отношенията им.

Kate Middleton Goes All-In on Baby Blue for Trooping the Colour https://t.co/yamMSkFo4q — People (@people) June 13, 2026

На парада липсваше и скандалният принц Андрю, който миналата година бе окончателно лишен от кралските си титли и право на публични изяви.

Медиите на Острова не пропуснаха да отбележат, че голямото кралско събитие идва само седмица след като Уилям и Кейт се засякоха на сватба с бившето гадже на принцесата – Рупърт Финч.

Кейт и Рупърт са имали кратка романтична връзка през 2001 г., докато са учели в университета „Сейнт Андрюс“, малко преди тя да плени сърцето на принц Уилям по време на студентско модно ревю през 2002 г. Днес Финч е щастливо женен за лейди Наташа Руфъс Айзъкс, а двете семейства поддържат отлични и цивилизовани отношения, като присъстваха заедно на венчавката на кралския братовчед Питър Филипс в Котсуолдс.

It was a picture-perfect royal family outing as Princess Kate, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis rode together to Buckingham Palace for the King’s official birthday parade, Trooping the Colour, greeting well-wishers with smiles and waves along the route 👑 👋… pic.twitter.com/zj8oDZEGu7 — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 13, 2026

Защо монархът има два рождени дни?

„Trooping the Colour“ датира като традиция от 1748 г. Истинската рождена дата на крал Чарлз III всъщност е на 14 ноември. Тъй като тогава времето във Великобритания е хладно и дъждовно, още от времето на крал Едуард VII е въведено правилото официалният рожден ден на суверена да се мести през топлия месец юни, за да може поданиците да се насладят на парада на открито под слънчевите лъчи.