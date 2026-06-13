Свят

САЩ включиха китайски компании в "черния списък" на Пентагона

Китай осъжда решението и предупреждава за влошаване на отношенията

13 юни 2026, 11:00
САЩ включиха китайски компании в "черния списък" на Пентагона
Източник: istockphoto

К итай изрази "силно неудовлетворение" от решението на САЩ да включи в списък на американското Министерство на отбраната големи китайски компании, които според Пентагона подпомагат китайската армия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от днес на Министерството на търговията в Пекин.

Китайското външно министерство вече изрази безпокойство относно дългоочакваните допълнения в списъка, сред които попаднаха големи технологични фирми като "Алибаба" (Alibaba) и "Байду" (Baidu), както и електромобилни гиганти като Би Уай Ди (BYD) и "Нио" (NIO).

По-късно Пентагонът добави и двата най-големи производителя на соларни панели в света - "Трина Солар" (Trina Solar) и "Джей Ей Солар Технолъджи" (JA Solar Technology).

Според Вашингтон посочените концерни участват във военната промишленост на Китай, посочва Ройтерс.

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"Китай е силно неудовлетворен и твърдо се противопоставя на това", гласи изявлението на Министерството на търговията в Пекин.

Ведомството призовава Пентагона "незабавно да прекрати своите порочни практики, съответните мерки веднага да отпаднат и Вашингтон да се върне на правилния път към изграждане на конструктивни стратегически и стабилни китайско-американски отношения".

Ако към китайските фирми няма справедливо отношение, Пекин "неизбежно ще отвърне решително и енергично“, се казва в декларацията.

Източник: БТА, Иво Тасев    
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