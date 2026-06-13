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Война за 200 милиона: Разкриха тайните клаузи в завещанието на Франк Синатра

Почти три десетилетия след кончината на легендарния Франк Синатра, детайлите около огромното му наследство за 200 милиона долара все още вълнуват света. Вижте как великият певец разпредели богатството си и как накара враждуващото си семейство да замлъкне

Стела Христова Стела Христова

13 юни 2026, 16:16
Война за 200 милиона: Разкриха тайните клаузи в завещанието на Франк Синатра
Източник: Getty Images

Л егендарният Франк Синатра почина на 14 май 1998 г. на 82-годишна възраст, оставяйки зад гърба си пет десетилетия на бляскава кариера като певец, актьор и една от най-големите суперзвезди в историята на Холивуд. Днес, почти три десетилетия след смъртта му, "Ол Блу Айс" (Ol' Blue Eyes) остава ненадмината икона в музикалния свят, пише HELLO!

Когато си отиде, нетното богатство на Синатра се оценяваше на главозамайващите 200 милиона долара. Те бяха натрупани от рекордни продажби на албуми, филмови блокбъстъри, огромно портфолио от недвижими имоти в Калифорния и собствеността над звукозаписната компания Reprise Records (основана от него през 1960 г. и днес притежаваща артисти като Майкъл Бубле и Ерик Клептън).

Ден след погребението на певеца, завещанието му е внесено във Висшия съд на Лос Анджелис и разкрива една огромна изненада – желязна клауза против фамилни войни. Синатра изрично разпоредил, че всеки наследник, който дръзне да оспори съдебно своя дял, автоматично бива лишен от абсолютно всичко.

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  • Драмата зад кулисите: Децата срещу четвъртата съпруга

Към момента на смъртта си Франк е женен за Барбара Маркс, с която сключва брак през 1976 г. Отношенията на Барбара с трите деца на Франк от първия му брак – Нанси, Франк-младши и Тина – обаче са меко казано ледени.

Децата остават безкрайно лоялни към първата съпруга на певеца и своя майка – Нанси-старша. Те никога не прощават на Барбара, че е накарала баща им да поиска анулиране на първия си брак от Католическата църква, и дори бойкотират подновяването на сватбените им обети през 1996 г. В мемоарите си Тина Синатра дори твърди, че мащехата им умишлено не им е позволила да се сбогуват с баща си на смъртното му легло.

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  • Как бе разпределено богатството?

Въпреки семейното напрежение, Франк Синатра разпределя имуществото си така, че да подсигури всички, без да оставя вратички за съдебни дела.

1. Четвъртата съпруга Барбара Синатра

Последната му съпруга получава лъвския пай от физическото имущество:

  • Минимум 3,5 милиона долара в брой;
  • Три луксозни имения в Палм Спрингс, както и къщи в Бевърли Хилс и Малибу;
  • Всички скъпи сребърни прибори, книги и произведения на изкуството в домовете;
  • Автомобили Mercedes-Benz и Rolls-Royce;
  • Мастер записите на емблематичния му трилогиен албум от 1980 г. и изключителните права върху търговското използване на името и лика му.

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2. Първата съпруга Нанси Синатра

Първата голяма любов на Франк, която почина през 2018 г. на достойната 101-годишна възраст и никога не се омъжи повторно, получава еднократно парично завещание в размер на 250 000 долара. Доведеният син на Франк (детето на Барбара от предишен брак) Робърт Маркс взима 100 000 долара.

3. Трите деца: Нанси, Франк-младши и Тина

Трите законни деца на певеца получават по 200 000 долара в брой, които се добавят към вече съществуващите им милионни доверителни фондове. Те си поделят и дрехите, мебелите и огромната лична колекция от играчки-влакчета на баща си.

  • Франк Синатра-младши получава изцяло личните оригинални музикални ноти и аранжименти на баща си.
  • Двете внучки на певеца получават по 1 милион долара в общ доверителен фонд.

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Тайният коз: Живеещият доверителен фонд

Най-ценната част от империята на изпълнителя на "My Way" – авторските и издателските права над огромния му музикален каталог – остава скрита в т.нар. Living Trust (отзоваем доверителен фонд). Това е изключително конфиденциален юридически инструмент в САЩ, чиито активи не стават публично достояние.

Днес този фонд се управлява изцяло в полза на децата и внуците на Синатра. Те държат контрола над музикалното наследство на своя баща, което им носи милиони долари дивиденти всяка година, поддържайки култа към Франк Синатра жив и до днес.

Редактор: Стела Христова
Франк Синатра музикално наследство завещание Барбара Синатра семейна драма Холивуд
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