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Метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отварят от 15 юни

„Метрополитен“ възстановява предсрочно движението по линия 3 преди матурите

Обновена преди 20 минути / 13 юни 2026, 12:49
Метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отварят от 15 юни
Източник: БТА

О т понеделник, 15 юни метростанциите "Театрална“ и "Хаджи Димитър“ отново ще функционират, съобщиха от "Метрополитен“ ЕАД.  Експлоатацията на двете метростанции се възстановява предсрочно, като първият влак от метростанция "Хаджи Димитър“, ще потегли в 5:00 ч. 

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Ръководството на „Метрополитен” възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити. "Предсрочното възстановяване на движението в района на двете станции е нашият принос за по-спокойното придвижване в града в дните на матурите. Даваме възможност на зрелостниците и техните семейства да разчитат на бърз, сигурен и предвидим транспорт, като същевременно облекчаваме автомобилния трафик в столицата“, каза изпълнителният директор на "Метрополитен“ ЕАД - Николай Найденов, допълниха от дружеството.

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Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”. Предвиденият краен срок беше 20 юни тази година.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
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