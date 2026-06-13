Шефът на МВФ предупреди: Напредналите AI модели могат да „унищожат финансовата система“

У съвършенствани модели с изкуствен интелект като Mythos на Anthropic могат да бъдат използвани за „унищожаване на финансовата система“, ако попаднат в ръцете на злонамерени участници. Това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева по време на среща с журналисти в Брюксел.

Финансовите регулатори следят с повишено внимание рисковете, свързани с мощни AI системи, след като през април Anthropic представи модела Mythos. Новата технология разполага с усъвършенствани киберспособности и породи опасения, че може да бъде използвана за мащабни атаки срещу критична инфраструктура, предава POLITICO .

„Това, което осъзнаваме, е, че Mythos е само началото, ще има и други подобни модели“, заяви Георгиева.

По думите ѝ най-новото поколение AI системи може да бъде използвано и за положителни цели, като откриване на уязвимости в киберсигурността със скорост и мащаб, които досега са били немислими. Това би позволило слабостите да бъдат отстранявани и финансовата система да бъде по-добре защитена.

„Но в неподходящи ръце същият този капацитет може да бъде използван за унищожаване на финансовата система и това ни поставя в позиция постоянно да наваксваме“, предупреди тя.

Според Георгиева държавите трябва да разполагат с всички необходими елементи на киберзащитата и да засилят сътрудничеството както помежду си, така и между публичния и частния сектор.

Тя отбеляза, че в момента не съществува световна организация по киберсигурност и в сегашната геополитическа обстановка създаването на такава изглежда трудно осъществимо.

Ръководителят на МВФ подчерта още, че развитите икономики трябва да помогнат на развиващите се държави да се защитят от новите рискове, тъй като глобалната финансова система е силно взаимосвързана.

„Ако има сериозна слабост, тя ще бъде използвана. Светът е интегриран, финансовите системи са интегрирани“, каза Георгиева.

Тя призова правителствата да предвидят и по-високи разходи за укрепване на киберзащитата си. Според нея инвестициите в отстраняване на уязвимости трябва да бъдат ясно приоритизирани в публичните бюджети.

Георгиева предупреди и за друг потенциален риск, възможността ентусиазмът около изкуствения интелект да прерасне в срив на пазара. По думите ѝ вероятността за подобен сценарий не е висока, но не е и нулева, а евентуалните последици биха били значителни за финансовата система.

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По-слаби икономически перспективи за еврозоната

Георгиева е в Европа, за да представи годишната оценка на МВФ за икономиката на еврозоната. Според фонда перспективите пред региона са се влошили заради войната в Близкия изток, което увеличава риска от по-нисък икономически растеж и по-висока инфлация.

МВФ прогнозира растеж от 0,9% през 2026 г. и 1,2% през 2027 г., което е по-ниско спрямо предишните оценки. Очаква се инфлацията да достигне 2,8% през 2026 г. и 2,3% през 2027 г.

Според фонда европейските лидери ще трябва да се справят с икономическите последици от настоящата криза, като същевременно ограничават бюджетните разходи. МВФ смята, че широкомащабна фискална подкрепа не е оправдана и предупреждава, че временните облекчения за компании, засегнати от високите енергийни разходи, трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

Георгиева отбеляза, че около 80% от мерките за подпомагане на домакинствата и бизнеса при високите цени на енергията не отговарят на препоръката на МВФ да бъдат временни и насочени към най-нуждаещите се.

Междувременно дипломати от държави членки на ЕС, известни с по-строгата си бюджетна политика, разкритикуваха решението на Европейската комисия да изключи зелените инвестиции от европейските фискални правила заради енергийната криза. Подобни критики отправи и независимият фискален надзорен орган на ЕС, който предупреди, че подобни изключения изпращат погрешен сигнал и насърчават по-широкообхватни мерки в отговор на кризата.