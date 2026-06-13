Свят

Звездна музикална програма даде старт на Световното първенство в САЩ и Канада

Кейти Пери, Аланис Морисет и Майкъл Бубле оглавиха церемониите по откриването в САЩ и Канада, а сред гостите бяха Том Круз и семейство Бекъм

13 юни 2026, 09:22
Звездна музикална програма даде старт на Световното първенство в САЩ и Канада
Източник: Gettyimages/Vesti.bg

С ветовното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико започна с впечатляващи церемонии, в които участие взеха едни от най-големите имена в световната музика и шоубизнеса. След откриващото шоу в Мексико Сити, домакините от Канада и САЩ организираха собствени церемонии преди първите си срещи от турнира.

В Торонто канадските изпълнители Аланис Морисет и Майкъл Бубле бяха сред основните звезди на церемонията преди двубоя между Канада и Босна и Херцеговина. Най-големият град в страната получи възможността да проведе собствено откриване, след като ден по-рано в Мексико Сити актрисата Салма Хайек бе сред водещите фигури на шоуто преди първия мач на шампионата.

Започна Световното първенство по футбол - 2026

Морисет, придобила световна популярност през 90-те години с хитове като „You Oughta Know“, изпълни националния химн на Канада. Химнът на Босна и Херцеговина пък прозвуча в инструментална версия на цигулка. Въпреки празничната атмосфера, трибуните в Торонто не бяха напълно запълнени по време на церемонията.

За канадския национален отбор участието на домашно Световно първенство има особено значение. „Кленовите листа“ са играли само на още две световни първенства до момента и все още нямат спечелена точка на финали на Мондиал.

Вижте в нашата галерия: Откриха Световното в Канада

Откриха Световното в Канада
40 снимки
Откриха Световното в Канада
Откриха Световното в Канада
Откриха Световното в Канада
Откриха Световното в Канада

Междувременно на американска земя централна фигура в церемонията преди първия мач на САЩ от група D срещу Парагвай беше световноизвестната певица Кейти Пери. Тя изпълни песента си „Wonder“ в дует с 10-годишния норвежки певец и композитор Тиус Лука на стадион „СоФай“ в Ингълууд, край Лос Анджелис.

В шоуто участваха още ЛИСА, Анита, Тайла, Фючър и Рема, които превърнаха откриването в мащабен музикален спектакъл пред десетки хиляди зрители.

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

Сред специалните гости на трибуните бяха холивудската звезда Том Круз и легендата на английския футбол сър Дейвид Бекъм. Бившият капитан на Англия пристигна заедно със съпругата си Виктория Бекъм, певица и моден дизайнер.

Преди да заеме мястото си на стадиона, Бекъм получи поредното признание в своята кариера, като бе удостоен със звезда на Холивудската алея на славата. По този повод организаторите замениха традиционния червен килим със зелен, символизиращ тревата на футболния терен.

Така с пищни церемонии, музикални изпълнения и присъствието на световни знаменитости трите държави домакини поставиха началото на 23-ото Световно първенство по футбол, което обещава да бъде едно от най-мащабните и зрелищни в историята на турнира.

Вижте в нашата галерия: Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното първенство

Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното първенство
40 снимки
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Източник: БТА    
Канада Световно първенство Аланис Морисет Майкъл Бубле Торонто спорт футбол откриване национален химн Босна и Херцеговина
Последвайте ни

По темата

Какво е състоянието на децата, пострадали при тежка катастрофа с тротинетка в София

Какво е състоянието на децата, пострадали при тежка катастрофа с тротинетка в София

Трима алпинисти загинаха при изкачване на Гран Парадизо в Италия

Трима алпинисти загинаха при изкачване на Гран Парадизо в Италия

ООН: Май 2026 г. е най-смъртоносният месец за цивилните в Украйна от април 2022 г.

ООН: Май 2026 г. е най-смъртоносният месец за цивилните в Украйна от април 2022 г.

Шефът на МВФ предупреди: Напредналите AI модели могат да „унищожат финансовата система“

Шефът на МВФ предупреди: Напредналите AI модели могат да „унищожат финансовата система“

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Китайските Omoda и Jaecoo с ново представителство в Стара Загора

Китайските Omoda и Jaecoo с ново представителство в Стара Загора

carmarket.bg
Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо
Ексклузивно

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Преди 16 часа
БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС
Ексклузивно

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

Преди 17 часа
Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит
Ексклузивно

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Преди 14 часа
<p>Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години</p>
Ексклузивно

Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“

Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“

България Преди 1 час

Двете събития ще преминат по ключови булеварди и улици в София

КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети

КНДР скочи срещу сделка за 300 млн. долара: САЩ въоръжават Южна Корея с модерни ракети

Свят Преди 2 часа

Напрежението на полуострова расте

Как да се справите с агресивен човек за секунди

Как да се справите с агресивен човек за секунди

Любопитно Преди 3 часа

Всеки от нас е срещал агресия на улицата, в магазина или в транспорта. Психологът Елена Пермякова разкрива златните правила на самозащитата: как да контролирате гласа си, защо погледът „очи в очи“ е опасен и как правилно да повикате помощ

Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен

Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен

Технологии Преди 3 часа

Много хора искат да използват изкуствения интелект, но се притесняват, че не разбират от технологии. В опит да демонстрира, че AI е достъпен за всеки, интернет гигантът привлече един от оригиналните инфлуенсъри и "нърд под прикритие" за помощник

13 юни: Когато беше забранено по пощата да се изпрати... дете

13 юни: Когато беше забранено по пощата да се изпрати... дете

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни

От 8° до 30°: Слънце, но с риск от бури и вятър през следващите дни

България Преди 3 часа

НИМХ прогнозира променливо време с валежи в източните райони и усилване на вятъра по Черноморието

Китай арестува американски учен за шпионаж

Китай арестува американски учен за шпионаж

Свят Преди 11 часа

Мин Зин е докторант в Калифорнийския университет в Бъркли

Зеленски отне защитения статут на руския език

Зеленски отне защитения статут на руския език

Свят Преди 11 часа

Подписаният закон отнема от руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици

Повреди се самолетът за папа Лъв XIV, качиха го на военен "Фалкон"

Повреди се самолетът за папа Лъв XIV, качиха го на военен "Фалкон"

Свят Преди 12 часа

70-годишният понтифик вече се бил качил на полета на „Иберия“ от Тенерифе

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

Свят Преди 12 часа

Антониу Коща: Това е признание за решимостта, смелостта и усилената работа

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

България Преди 13 часа

Отличието министърът на културата Евтим Милошев връчи посмъртно на съпругата му Кристина Белчева

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

България Преди 13 часа

Ангел Мечкаров и офицерите от армията са евакуирани от Багдад при старта на войната САЩ-Иран

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

България Преди 13 часа

Достъпът на автомобили се осъществява чрез организиран пропускателен режим с автоматизирани бариери

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Свят Преди 14 часа

Съвет ЕКОФИН обсъди икономическото и финансово въздействие на руската агресия срещу Украйна

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Свят Преди 15 часа

Зеленски уточни, че има налични средства

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

България Преди 15 часа

На 3 юни комисията прецени, че е възможно такава процедура да започне, но изчака оценката на ИКФ

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Могат ли градските автобуси да мерят чистотата на въздуха

sinoptik.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg

Ненчо Илчев: Егото няма място в света на артистите

Edna.bg

Дневен хороскоп за 13 юни, събота

Edna.bg

Опитният тим на Швейцария иска да стартира силно на Световното срещу Катар

Gong.bg

Сериозен тест за Бразилия още в първия мач на Мондиал 2026

Gong.bg

Остава тежко състоянието на едното момче, пострадало с тротинетка в София

Nova.bg

Температури до 30 градуса през почивните дни, риск от градушки през новата седмица

Nova.bg