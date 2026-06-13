Звездна музикална програма даде старт на Световното първенство в САЩ и Канада

С ветовното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико започна с впечатляващи церемонии, в които участие взеха едни от най-големите имена в световната музика и шоубизнеса. След откриващото шоу в Мексико Сити, домакините от Канада и САЩ организираха собствени церемонии преди първите си срещи от турнира.

В Торонто канадските изпълнители Аланис Морисет и Майкъл Бубле бяха сред основните звезди на церемонията преди двубоя между Канада и Босна и Херцеговина. Най-големият град в страната получи възможността да проведе собствено откриване, след като ден по-рано в Мексико Сити актрисата Салма Хайек бе сред водещите фигури на шоуто преди първия мач на шампионата.

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Морисет, придобила световна популярност през 90-те години с хитове като „You Oughta Know“, изпълни националния химн на Канада. Химнът на Босна и Херцеговина пък прозвуча в инструментална версия на цигулка. Въпреки празничната атмосфера, трибуните в Торонто не бяха напълно запълнени по време на церемонията.

За канадския национален отбор участието на домашно Световно първенство има особено значение. „Кленовите листа“ са играли само на още две световни първенства до момента и все още нямат спечелена точка на финали на Мондиал.

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Междувременно на американска земя централна фигура в церемонията преди първия мач на САЩ от група D срещу Парагвай беше световноизвестната певица Кейти Пери. Тя изпълни песента си „Wonder“ в дует с 10-годишния норвежки певец и композитор Тиус Лука на стадион „СоФай“ в Ингълууд, край Лос Анджелис.

В шоуто участваха още ЛИСА, Анита, Тайла, Фючър и Рема, които превърнаха откриването в мащабен музикален спектакъл пред десетки хиляди зрители.

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Сред специалните гости на трибуните бяха холивудската звезда Том Круз и легендата на английския футбол сър Дейвид Бекъм. Бившият капитан на Англия пристигна заедно със съпругата си Виктория Бекъм, певица и моден дизайнер.

Преди да заеме мястото си на стадиона, Бекъм получи поредното признание в своята кариера, като бе удостоен със звезда на Холивудската алея на славата. По този повод организаторите замениха традиционния червен килим със зелен, символизиращ тревата на футболния терен.

Така с пищни церемонии, музикални изпълнения и присъствието на световни знаменитости трите държави домакини поставиха началото на 23-ото Световно първенство по футбол, което обещава да бъде едно от най-мащабните и зрелищни в историята на турнира.