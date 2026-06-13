България

Какво е състоянието на децата, пострадали при тежка катастрофа с тротинетка в София

Едното е в реанимация, а другото е без непосредствена опасност за живота

13 юни 2026, 08:50
Какво е състоянието на децата, пострадали при тежка катастрофа с тротинетка в София
Източник: БТА

С ъстоянието на едното дете, пострадало с тротинетка вчера, остава непроменено - в реанимация, с тежка черепно-мозъчна травма. Това съобщиха от Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов". 

Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Детето е настанено в отделението "Детска травма" на "Пирогов“. 

Деца с контузии на главата след жестока катастрофа с тротинетка

Припомняме, че в петък две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна". Децата бяха закарани в болница "Пирогов".

По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ пострадалите деца са момче на 12 години и момиче на 14 години.

Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето – с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце. 

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 часа. 

Източник: БТА    
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