България

6-месечно бебе почина в Търговище, МЗ разпореди незабавна проверка

Спешна проверка е разпоредена и заради починала родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен

13 юни 2026, 11:55
6-месечно бебе почина в Търговище, МЗ разпореди незабавна проверка
Източник: БТА

С пешна проверка в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Търговище заради починало шестмесечно бебе миналата нощ разпореди министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН). По първоначални данни детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми.

Проверяват болница заради смърт на родилка

Спешна проверка е разпоредена и заради починала родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения.

Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. "Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори", каза министър Ивкова, цитирана от пресцентъра.

МЗ разпореди проверка по случая с починалото бебе в Бургас

Резултатите от докладите на ИАМН ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. Министерството на здравеопазването изразява най-искрени съболезнования на семействата и близките за загубата.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
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