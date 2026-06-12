Свят

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Пакистан: Постигнат е окончателен, съгласуван текст на мирното споразумение

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 1 час / 12 юни 2026, 17:21
Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ

Опустошение след най-малко три торнада край Чикаго в САЩ
Илон Мъск стана първия трилионер в историята

Илон Мъск стана първия трилионер в историята
Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток
Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран

Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран
В Турция задържаха известна в България филмова звезда

В Турция задържаха известна в България филмова звезда
Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега
Британският министър на отбраната подаде оставка

Британският министър на отбраната подаде оставка
Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

"Меморандумът за разбирателство" от Исламабад никога не е бил по-близо. До финализирането му, медиите трябва да се въздържат от спекулации относно съдържанието му. В съответствие с нашия отговорен и прозрачен подход, всички подробности ще бъдат споделени с обществеността своевременно".

Tова заяви в X иранският външен министър Абас Арагчи.

"Веднага щом финалните етапи на преговорите бъдат приключени, това споразумение ще бъде подписано и обявено. Подписването първоначално ще се извърши дистанционно. След това ще бъде обявено, че този "Меморандум за разбирателство" е ратифициран от двете страни", обясни Арагчи пред държавната иранска телевизия.

Той също така посочи, че високообогатеният уран, притежание на Иран, ще бъде обеднен, като Техеран настоява това да стане на иранска територия.

"Условията, които Иран разкри с фалшивите новини, нямат нищо общо с условията, които бяха договорени писмено".

Това обяви по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл, след като ирански информационни агенции публикуваха текст, който според тях е договореното със САЩ споразумение за прекратяване на огъня.

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

В текста се посочва, че САЩ са се съгласили спиране на военните действия, включително от страна на Израел, премахване на морската блокада срещу Иран, репарации за войната, започване на нови ядрени преговори, отмяна на санкциите и постепенно размразяване на иранските активи в чужбина за 24 млрд. долара, като при това Техеран ще запази контрола си върху Ормузкия проток.

"Това, което казаха, включително слабото им и жалко изявление за сключена сделка, няма нищо общо с истината. Много непочтени хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно отношение. Невероятно! Също така, напълно отблъснатата им атака с дронове снощи срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия проток, е абсолютно непиремлива. По-добре да се стегнат, и то бързо!", предупреди Тръмп.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който посредничи в преговорите между Вашингтон и Техеран, заяви в X: "На фона на продължаващите интензивни посреднически усилия от страна на Пакистан, ние сме напълно наясно с непрестанната дезинформационна кампания, водена от онези, които искат да саботират мирното споразумение. Като оставим настрана шума, можем да потвърдим, че е постигнат окончателен, съгласуван текст на мирното споразумение и от Пакистан сега работим в тясно сътрудничество с двете страни, за да финализираме следващите стъпки. Мирът никога не е бил толкова близо, колкото е сега".

Швейцария е предложила да бъде домакин на евентуалното подписване на мирно споразумение между Съединените щати и Иран, съобщи днес швейцарското външно министерство пред АФП.

"Швейцария е напълно ангажирана. В тесен контакт сме със Съединените щати и Иран", се казва в кратко съобщение на министерството, изпратено до АФП.

Швейцарското външно министерство заяви, че играе активна роля "в подкрепа на усилията за "Меморандум за разбирателство", целящ да консолидира примирието и да проправи пътя за деескалация на конфликта между Иран и САЩ".

Автор: Николай Киров
Последвайте ни
Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Григор Димитров след победата днес: Днес е най-щастливият ден от много години

Григор Димитров след победата днес: Днес е най-щастливият ден от много години

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Dongfeng внедрява твърдотелни батерии с 1000 км пробег още тази година

Dongfeng внедрява твърдотелни батерии с 1000 км пробег още тази година

carmarket.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 18 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 18 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 17 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китай арестува американски учен за шпионаж

Китай арестува американски учен за шпионаж

Свят Преди 1 час

Мин Зин е докторант в Калифорнийския университет в Бъркли

Зеленски отне защитения статут на руския език

Зеленски отне защитения статут на руския език

Свят Преди 2 часа

Подписаният закон отнема от руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

България Преди 4 часа

Отличието министърът на културата Евтим Милошев връчи посмъртно на съпругата му Кристина Белчева

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

Ангел Мечкаров: Живяхме 19 дни под атаки от дронове и ракети

България Преди 4 часа

Ангел Мечкаров и офицерите от армията са евакуирани от Багдад при старта на войната САЩ-Иран

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

България Преди 4 часа

Достъпът на автомобили се осъществява чрез организиран пропускателен режим с автоматизирани бариери

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Свят Преди 4 часа

Съвет ЕКОФИН обсъди икономическото и финансово въздействие на руската агресия срещу Украйна

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Зеленски вдига заплатите на украинската армия

Свят Преди 5 часа

Зеленски уточни, че има налични средства

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

България Преди 6 часа

На 3 юни комисията прецени, че е възможно такава процедура да започне, но изчака оценката на ИКФ

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

България Преди 7 часа

Вълната от технически проблеми застигна и Instagram

Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“

Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 7 часа

Гледайте финалния епизод тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Хванаха мъж, продавал райски газ на деца във Варна

Хванаха мъж, продавал райски газ на деца във Варна

България Преди 8 часа

Младият мъж е задържан при специализирана операция

Какво ядат боговете на футбола? Любимите ястия на Роналдо, Меси и Мбапе на Мондиал 2026

Какво ядат боговете на футбола? Любимите ястия на Роналдо, Меси и Мбапе на Мондиал 2026

Любопитно Преди 8 часа

Част от любимите ястия на звездите от Мондиал 2026 включват: от португалската треска на Роналдо и аржентинския шницел на Меси, до иберийската шунка на Мбапе, бразилския боб на Неймар и здравословната сьомга на Хари Кейн

<p>Брендо пак е искал да бъде предсрочно освободен от затвора</p>

Евелин Банев-Брендо пак е искал да бъде предсрочно освободен от затвора

България Преди 8 часа

Той е осъден на 10 години и половина затвор за наркотрафик

Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро

Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро

България Преди 8 часа

Впоследствие комуникацията с нея била преустановена

Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Любопитно Преди 8 часа

През 2027 г. певицата ще изнесе само пет ексклузивни концерта в четири български града

Демерджиев: Използваме всички ресурси на МВР, включително дронове

Демерджиев: Използваме всички ресурси на МВР, включително дронове

България Преди 8 часа

Демерджиев: Направихме необходимото да споделим опит с Испания

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Могат ли градските автобуси да мерят чистотата на въздуха

sinoptik.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg

100 години Георги Парцалев: Незабравимият актьор оживява отново на сцената на Сатирата

Edna.bg

Георги Блажев и Ива Папазова: Живеем във време, в което да имаш стабилно семейство и да си признаваш грешките се оказва дефицит

Edna.bg

Григор Димитров надделя над Стефанос Циципас в демонстративен мач в София

Gong.bg

Интересен трети мач от играта "Познай резултата" с впечатляващи прогнози

Gong.bg

Нови наказания за шофьорите нарушители

Nova.bg

Две държави, две мегашоута: Световното първенство по футбол завладява Северна Америка

Nova.bg