Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

"Меморандумът за разбирателство" от Исламабад никога не е бил по-близо. До финализирането му, медиите трябва да се въздържат от спекулации относно съдържанието му. В съответствие с нашия отговорен и прозрачен подход, всички подробности ще бъдат споделени с обществеността своевременно".

Tова заяви в X иранският външен министър Абас Арагчи.

"Веднага щом финалните етапи на преговорите бъдат приключени, това споразумение ще бъде подписано и обявено. Подписването първоначално ще се извърши дистанционно. След това ще бъде обявено, че този "Меморандум за разбирателство" е ратифициран от двете страни", обясни Арагчи пред държавната иранска телевизия.

Той също така посочи, че високообогатеният уран, притежание на Иран, ще бъде обеднен, като Техеран настоява това да стане на иранска територия.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

"Условията, които Иран разкри с фалшивите новини, нямат нищо общо с условията, които бяха договорени писмено".

Това обяви по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл, след като ирански информационни агенции публикуваха текст, който според тях е договореното със САЩ споразумение за прекратяване на огъня.

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

В текста се посочва, че САЩ са се съгласили спиране на военните действия, включително от страна на Израел, премахване на морската блокада срещу Иран, репарации за войната, започване на нови ядрени преговори, отмяна на санкциите и постепенно размразяване на иранските активи в чужбина за 24 млрд. долара, като при това Техеран ще запази контрола си върху Ормузкия проток.

"Това, което казаха, включително слабото им и жалко изявление за сключена сделка, няма нищо общо с истината. Много непочтени хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно отношение. Невероятно! Също така, напълно отблъснатата им атака с дронове снощи срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия проток, е абсолютно непиремлива. По-добре да се стегнат, и то бързо!", предупреди Тръмп.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който посредничи в преговорите между Вашингтон и Техеран, заяви в X: "На фона на продължаващите интензивни посреднически усилия от страна на Пакистан, ние сме напълно наясно с непрестанната дезинформационна кампания, водена от онези, които искат да саботират мирното споразумение. Като оставим настрана шума, можем да потвърдим, че е постигнат окончателен, съгласуван текст на мирното споразумение и от Пакистан сега работим в тясно сътрудничество с двете страни, за да финализираме следващите стъпки. Мирът никога не е бил толкова близо, колкото е сега".

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Швейцария е предложила да бъде домакин на евентуалното подписване на мирно споразумение между Съединените щати и Иран, съобщи днес швейцарското външно министерство пред АФП.

"Швейцария е напълно ангажирана. В тесен контакт сме със Съединените щати и Иран", се казва в кратко съобщение на министерството, изпратено до АФП.

Швейцарското външно министерство заяви, че играе активна роля "в подкрепа на усилията за "Меморандум за разбирателство", целящ да консолидира примирието и да проправи пътя за деескалация на конфликта между Иран и САЩ".