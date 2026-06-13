Рафаел Гроси иска да бъде генерален секретар на ООН с "трезва дипломация", а не "с размахване на пръст"

Г енералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към Организацията на обединените нации - Рафаел Гроси, заяви, че иска да бъде генерален секретар на ООН с "трезва дипломация", а не чрез "размахване на пръст", предаде ДПА.

Аржентинецът е сред кандидатите за поста, заеман към момента от Антонио Гутериш.

"Според мен генералният секретар на ООН не е папа или съдия. Генералният секретар е на този пост, за да решава проблеми“, заяви 65-годишният Гроси на пресконференция в австрийската столица Виена.

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"Вярвам, че ролята на въпросния лидер е на един практичен генерален секретар, а не на човек, който хвърля обвинения, сочейки с прост", обяви той.

UN nuclear watchdog head Rafael Grossi says he wants to become the next UN secretary general, vowing sober diplomacy rather than finger-wagginghttps://t.co/KRLsil7rhQ — dpa news agency (@dpa_intl) June 12, 2026

Настоящият генерален секретар Гутериш е известен с това, че говори открито за предполагаеми нарушения на международното право - подход, който многократно го е поставял в конфликт с Израел например, обръща внимание ДПА.

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Гроси подчерта пред представители на световни медии, че като върховен представител на ООН генералният секретар трябва да поддържа диалог с висши политически фигури. Ако на някого бъде лепнат етикетът "престъпник“, диалогът се проваля, без да бъде решен какъвто и да е проблем, смята аржентинецът.

Наред с Гроси кандидати за генерален секретар са бившата президентка на Чили Мишел Бачелет, бившата външна министърка на Еквадор Мария Фернанда Еспиноса, бившата вицепрезидентка на Коста Рика Ребека Гринспан и бившият президент на Сенегал Маки Сал.

Очаква се наследникът на Гутериш да бъде избран преди края на настоящата година, посочва ДПА.