Битката на бежанеца Абдул Карим: Между тежката диагноза и процедурите на институциите

Н а 25 години Абдул Карим води две битки едновременно - срещу рака и срещу времето и институциите. След като напуска Сирия в търсене на лечение, днес животът му зависи не само от лекарите, но и от това дали ще получи правото да остане в България, където може да продължи терапията си.

„Имам много мечти, но първо трябва да съм здрав, за да ги сбъдна“, казва Абдул Карим.

Преди две години съдбата го среща с правозащитника Виктор Лилов, който научава за случая му от свои познати.

„Получих информация от мои приятели, че има момче, което е болно от рак и няма достъп до лечение. Това ме притесни. Организирах среща с него и след като го видях, разбрах, че ситуацията не е добра“, разказва Лилов пред репортера на NOVA Катерина Грънчарова.

По време на разговора Абдул споделя историята си. Той прекарва пет години в затвор в Сирия, след като е задържан на 16-годишна възраст.

„Вдигна фланелката си и видях по гърба му множество успоредни и пресичащи се следи, които, както той казва, са от побои с кабел, с които са го принуждавали да признава неща, които не е извършвал“, разказва правозащитникът.

Докато е в затвора, здравословното му състояние започва да се влошава. След освобождаването му лекарите установяват тежкото заболяване. В Сирия лечение не е било възможно, а семейството му продава имущество, за да потърси медицинска помощ в Турция.

„Лечението струва скъпо. Майка му продаде всичко, което имат, защото баща му вече е бил починал. В един момент парите свършват и той отново е поставен пред избора дали да се откаже да живее, или да се бори за живота си. Това е причината да попадне в България“, казва Лилов.

След пристигането си у нас Абдул започва лечение, но изпитанията му продължават. Освен с болестта, той се сблъсква и с несигурността около бъдещето си в страната.

Според Виктор Лилов младият сириец мечтае да бъде независим и да изгради живота си наново.

„Той е готов да върши всякаква работа, стига да може да се издържа сам. Има две много големи мечти. Едната е да види море, защото никога не е виждал. Другата е да довърши средното си образование и да продължи да учи в университет. След опита си в болниците тук ми е казвал, че би искал да работи в сферата на здравеопазването и да помага на други хора“, разказва Лилов.

Междувременно случаят на Абдул остава в процедура пред Държавната агенция за бежанците.

„В момента сирийският гражданин е в процедура по втора последваща молба. Ако бъде допусната молбата му, Абдул Карим Абдул Ханан ще има всички права, които имат търсещите международна закрила у нас - включително здравно осигуряване и настаняване в наш център с всички права, докато тече производството и се прецени дали да му бъде предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут“, заявиха от агенцията.

Докато очаква решението на институциите, Абдул чака и възможността да продължи лечението си. За новия курс на терапията отново се набират дарения. Информация за кампанията и начините за подкрепа е публикувана на сайта на NOVA.

Можете ga го nogkpenume no няколко начина:

По банков път:

Титуляр: Фондация „Мисия Криле" Банка: ДСК банк IBAN: BG52STSA93001528325625 BIC/SWIFT: STSABGSF Основание: лечение за Абдулкарим

чрез https://dmsbg.com/36561/dms-abdul-karim/

SMS на номер 17 777с mekcm: DMS ABDUL KARIIM