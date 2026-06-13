България

Цените на зеленчуците по борсите у нас падат с до 30% за седмица

Сезонното производство и вносът влияят на цените, но потребителите не усещат значително поевтиняване

София-Никол Николова София-Никол Николова

13 юни 2026, 11:35
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Н амаление на цените при част от плодовете и зеленчуците се наблюдава на най-голямата борса край пловдивското село Първенец. Според търговци причините са комплексни - от сезонното производство, което вече залива пазара, до мерките на държавата срещу спекулата и засилените проверки на контролните органи.

„Има намаление в цените на някои от стоките. Комплексни са причините, мерките срещу спекулата и високите надценки, но и сезонното производство“, посочват търговци от борсата.

По думите на изпълнителния директор на „Стоково тържище“ в село Първенец Илия Гатев, тенденцията е отчетлива, като българската продукция в момента се предлага на по-ниски цени от вносната. „По-скоро сезонната продукция, която излиза, регулира цените. Вносът е леко по-скъп заради транспортните разходи“, обяснява той пред NOVA.

Източник: iStock
  • Най-сериозно поевтиняване при краставиците и тиквичките

На борсата най-осезаемо е поевтиняването при краставиците, тиквичките и зелето. Само за седмица при краставиците се отчита спад от над 50%.

„Най-много са поевтинели краставиците. Има много стока. Само за една седмица цената се срива с повече от 50% - от 1,50 евро на около 1,15 евро за килограм“, посочва търговец.

При доматите също има спад, но по-умерен - между 20% и 30%.

Общо на едро цените са надолу с около 30% за седмица, твърдят търговци.

Към момента на борсата се предлагат следните ориентировъчни цени:

  • тиквички - 0,50 евро/кг
  • чушки - 1,60-1,70 евро/кг (оранжерийна българска)
  • патладжан - 1,50 евро/кг
  • картофи - 0,50 евро/кг
  • зеле - 0,30 евро/кг

Спад има и при ягодите и черешите, като цените им са намалели наполовина. Най-високи остават цените на лимоните.

  • Разлика между борса и пазар - до четири пъти

Търговци от борсата посочват, че доматите се продават на едро за около 1 евро, докато на пазарите достигат до 4 евро.

„Тук ги продаваме за едно евро, а на пазара са четири“, коментира търговец, без да дава допълнителни обяснения за надценката по веригата.

  • Потребители: „Намалението не се усеща достатъчно“

На пазара „Четвъртък“ в Пловдив част от потребителите казват, че не усещат съществен спад в цените.

„Може би не драстично, но има намаление с центове“, посочва купувач.

Други са по-критични:

„Дадох четири евро и се отказах от останалото, защото е скъпо. Безбожно скъпо. Не можеш да дойдеш на пазар и да не можеш да си купиш череши.“

Цената на черешите достига около 3,50 евро за килограм, сочат още данни от пазара.

Част от клиентите сравняват цените с предходни периоди и отбелязват, че при някои продукти има минимално поевтиняване, но не достатъчно, за да се усети значително облекчение.

По думите на производители и търговци, тенденцията на относително стабилни или леко понижаващи се цени може да се запази и през следващите седмици, основно заради продължаващото сезонно предлагане на българска продукция.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: NOVA    
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