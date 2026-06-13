България

Трагедия край Пловдив: Трима мъже загинаха при удар на джип в дърво

Четвърти от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние

13 юни 2026, 15:54
Трагедия край Пловдив: Трима мъже загинаха при удар на джип в дърво
Източник: IStock

К атастрофа с три жертви и тежко ранен е станала снощи в участъка между селата Крислово и Динк, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за джип БМВ, който се врязъл в дърво и се обърнал по таван, е подаден на тел. 112 в 23.40 ч. Веднага към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ и РУ-Труд, съдействие е оказано и от служители на пожарната. Установено е, че в колата са пътували четирима мъже.

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На място са загинали водачът и единият пътник, друг е открит на пътното платно в близост- също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. При проверката е установено, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който преди месец е придобил шофьорска книжка от Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен.

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Причините и обстоятелства, довели до тежкия инцидент, се разследват в досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Източник: Таня Благова/БТА    
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