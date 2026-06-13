Свят

Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство

Шведското въздушно пространство не е било нарушено при инцидентите

13 юни 2026, 13:52
Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство
Източник: БТА

Ш веция заяви днес, че е вдигнала по спешност във въздуха две двойки изтребители "Грипен", за да прехване два руски изтребителя, летящи над Балтийско море в близост до въздушното ѝ пространство, предаде Франс прес.

Инцидентите са се случили в южната и северна част на Балтийско море. Самолети на НАТО също са били изпратени, за да поддържат сигурността в общото въздушно пространство, уточни шведската армия.

Шведското въздушно пространство не е било нарушено при инцидентите.

Швеция прехвана руски самолети над Балтийско море

"Действията на Русия са сериозни, а нейното поведение заплашва както териториалната цялост, така и сигурността ни", заяви вицеадмирал Ева Скуг Хаслум, началник на оперативното командване на въоръжените сили на Швеция.

Напрежението в Балтийско море силно се засили от началото на войната на Русия през 2022 г.

Швеция се присъедини към НАТО през март 2024 г., припомня АФП.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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