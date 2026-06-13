Илон Мъск стана първият трилионер в света! Кой обаче беше първият милиардер?

С ветът официално навлезе в нова икономическа ера. Най-богатият човек на планетата, Илон Мъск, се превърна в първия трилионер в историята на човечеството. Това се случи след рекордно първично публично предлагане (IPO) на неговата компания за ракети и изкуствен интелект SpaceX, пише The New York Times.

Само за броени часове пазарната оценка на SpaceX надхвърли колосалните 2 трилиона долара, което изстреля личното нетно състояние на Мъск до космическите 1,2 трилиона долара.

Who was the world’s first billionaire and how did he make his fortune? https://t.co/8XTpHAEFIE — Financial Express (@FinancialXpress) June 13, 2026

Новината предизвика полярни реакции. Докато банкерите от Wall Street празнуваха събитието с луксозни томаховка стекове и светлинно шоу над щабквартирата на JPMorgan Chase в Ню Йорк, критиците побързаха да изразят възмущението си. Сенатор Елизабет Уорън отбеляза в социалните мрежи, че едно средностатистическо американско домакинство трябва да работи над 11 милиона години, за да натрупа богатството на Мъск.

Днес, в свят с над 3300 милиардери (900 от които в САЩ), ни е трудно да си представим, че някога подобна фигура изобщо не е съществувала. До една конкретна дата – 29 септември 1916 г.

World’s first billionaire (1916)



John D. Rockefeller pic.twitter.com/6iocrLyRYL — Kurt Steiner (@Kurt_Steiner) June 13, 2026

Първият милиардер: Джон Д. Рокфелер и „Позлатената епоха“

На този ден преди повече от век петролният барон Джон Д. Рокфелер става първият официален милиардер в Америка и света. По онова време един милиард долара са се равнявали на над 30 милиарда долара днешни пари.

Както The New York Times съобщава на първа страница тогава, Рокфелер преминава историческата граница благодарение на огромния скок в акциите на неговата компания Standard Oil, чиято цена надхвърля 2000 долара за бройка.

Любопитното е, че Рокфелер става толкова богат отчасти защото американското правителство го принуждава да раздроби монопола си Standard Oil на десетки по-малки компании през 1911 г. В годините на икономически бум обаче, акциите на тези по-малки дружества поскъпват главоломно.

Историците отбелязват, че реакцията на обществото през 1916 г. е била абсолютно същата като към Илон Мъск днес – брутална обсебеност от богатството му, смесена с дълбоко възмущение от социалното неравенство.

Embed from Getty Images

"Милиардер тогава е като трилионер сега"

„Мисля, че да бъдеш милиардер тогава е абсолютно същото, каквото е да си трилионер в момента“, обяснява Кристофър Никълс, професор по история в Държавния университет в Охао. „Обикновеният човек на улицата просто не може да осмисли толкова много нули в една банкова сметка.“

Век преди Рокфелер пък се ражда и първият милионер в историята. Това е Джон Джейкъб Астор, който натрупва състоянието си от недвижими имоти в Ню Йорк около 1820-те години. Когато умира през 1848 г., той притежава десетки милиони, но тогава обществото не е било толкова шокирано, тъй като мащабите на медиите и пазарите са били съвсем различни.

Embed from Getty Images

Кога да очакваме следващия трилионер?

След смъртта на Рокфелер през 1937 г., САЩ видяха стотици нови милиардери. Според професор Никълс обаче, появата на втория трилионер на планетата няма да отнеме век. Благодарение на експлозивния възход на изкуствения интелект (AI) и предстоящите нови технологични IPO-та, следващият супербогат трилионер ще се появи в много близко бъдеще.