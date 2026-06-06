България

Йотова на „Илиева нива“: Време е да дойде справедливостта за тракийския ни род

Йотова подчерта, че най-важната задача на днешното поколение е да остави мирен и спокоен свят на децата

6 юни 2026, 15:58
Йотова на „Илиева нива“: Време е да дойде справедливостта за тракийския ни род
Източник: БТА

Н адежда за постигане на справедливост за тракийските българи изрази президентът Илияна Йотова в словото си на Националния младежки тракийски събор „Илиева нива“, посветен на 30-годишнината от откриването на Мемориалния комплекс „Илиева нива“ и 113-годишнината от избиването на над 200 деца на тракийски бежанци и техните майки.

„Много се надявам един ден да дойде и справедливостта за тракийския ни род. Имаме управленци, на които възлагам голяма надежда. Хора силни, куражлии, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва – на най-високо ниво“, заяви Йотова.

По думите й България няма нужда от конфликти, а от диалог и разумни решения. „Достатъчно е скаран светът, в който живеем, но можем с преговори и взаимни компромиси да въздадем справедливостта на тракийската кауза и да научим урока си за децата“, каза още държавният глава. Тя подчерта, че тракийската рана е още жива и нарече мястото на поклонението „място за горест, скръб и поклонение, но и място да помним“.

Йотова подчерта, че най-важната задача на днешното поколение е да остави мирен и спокоен свят на децата. „Да няма никога повече майчини и детски сълзи. Да няма никога повече прекършени криле на децата ни и празни майчини ръце. Това е нашата мисия днес“, заяви тя. Илияна Йотова определи „Илиева нива“ като „Голготата на тракийските деца“ и призова паметта за трагедията да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения.

„Войната не може да бъде оправдана с никакви национални, геополитически или държавни интереси, а най-важната задача на съвременните поколения е да оставят на децата мирен и спокоен свят“, заяви председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир Премянов.

На събора държавният глава и кметът на Ивайловград Диана Овчарова поставиха капсула на времето с послание към бъдещите поколения и засадиха кипарис в района на мемориала.

Съборът под надслов „Ден на тракийското дете“ е организиран от Съюза на тракийските дружества в България и Община Ивайловград. На церемонията присъстваха народни представители, кметове на български и гръцки общини, дипломати и представители на тракийски организации. От Съюза на тракийските дружества съобщиха, че са изпратили до Свети синод на Българската православна църква предложение избитите през 1913 година над 200 тракийски деца да бъдат канонизирани за светци.

По-рано Йотова посети античната римска вила „Армира“ и изслуша изпълнения на църковния хор „Кантикус де Орис“.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
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