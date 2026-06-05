България

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

Трима от обвиняемите са професионални шофьори

5 юни 2026, 20:59
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О рганизирана престъпна група за международен трафик на наркотични вещества през страната е неутрализирана при специализирана полицейска операция на ГДБОП, проведена със съдействието на Агенция „Митници“. Акцията е реализирана в периода 2-3 юни 2026 г. на ГКПП Русе - Дунав мост.

В хода ѝ са арестувани шест души – между 35 г. и 63 г., единият от които граждани на Хондурас, постоянно пребиваващ в Кралство Испания.

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

При проведеното разследване е установено, че те са свързани с контрабанда на 400 килограма марихуана с висока концентрация на наркотичен компонент – тетрахидроканабинол. Оценена е на стойност 4 089 833,99 евро.

Количеството наркотично вещество е открито в тайник на товарна композиция, спряна за митническа проверка на вход в страната от Румъния. При извършените действия по разследването са иззети превозваните незаконно 80 кашона с по 5 вакуумирани плика суха тревиста маса.

Подробности за операцията предоставиха на съвместен брифинг представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Окръжна прокуратура – Русе: старши комисар Емил Борисов, зам. -директор на ГДБОП и началникът на сектора на службата за района Виктор Димитров, Радослав Градев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе и Иво Георгиев, наблюдаващ делото прокурор.

Трима от обвиняемите са професионални шофьори и са се познавали във връзка с работата си, стана ясно от изнесената информация. В края на 2025 г. те са се уговорили да преработят товарно ремарке и в него да бъде изграден тайник. Първоначалното им намерение е било в него да превозват нелегални мигранти, които да бъдат осигурени от единия от мъжете. Междувременно са получили предложение от четвърти от задържаните да транспортират висококачествена марихуана от Кралство Испания до град Сливен. След започналото разследване от страна на ГДБОП обаче са предприети незабавни действия за прекратяване на престъпната дейност.

Задържаха марихуана за 1,3 млн. лева край Дунав мост

Оставането в ареста на всички е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия досъдебното производство прокурор.

Източник: БТА, Пресиана Вълканова    
ГДБОП трафик на наркотици марихуана ГКПП Русе
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