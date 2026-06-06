Високопоставена делегация на "Хамас" е в Кайро за нов кръг от преговори

Високопоставена делегация на палестинското движение "Хамас", водена от лидера на групировката в Ивицата Газа Халил ал Хая, е пристигнала в Кайро за нов кръг от преговори, насочени към постигане на напредък по споразумението за прекратяване на огъня и определяне на следващите стъпки в преговорния процес.

За визитата съобщи египетското издание „Ал Ахрам“, като се позова на информация от движението.

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Кой участва в делегацията

Според изявление на "Хамас" в състава на делегацията влизат още ръководителят на движението на Западния бряг Захер Джабарин, както и членовете на политическото бюро Хосам Бадран и Гази Хамад.

Очаква се разговорите с египетски представители и международни посредници да започнат още днес и да продължат няколко дни.

Какви са основните теми на разговорите

Сред основните въпроси, които ще бъдат обсъдени в Кайро, е приключването на първата фаза от действащото споразумение за примирие.

От "Хамас" посочват, че ще настояват за прекратяване на това, което определят като повтарящи се израелски нарушения на договореностите в Ивицата Газа.

Друг ключов акцент е търсенето на механизми за преминаване към втората фаза на споразумението, която се разглежда като решаваща за устойчивостта на примирието и за предотвратяване на нова ескалация на бойните действия.

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Срещи и с други палестински фракции

По време на посещението в египетската столица делегацията на "Хамас" планира да проведе срещи и с представители на други палестински организации.

Целта е да бъде изработена обща позиция по ключовите въпроси, свързани с бъдещето на преговорния процес и предизвикателствата пред палестинското общество.

Според движението координацията между различните палестински фракции е необходима, за да се защитят общите интереси в хода на преговорите.

Египет остава ключов посредник

Египет продължава да играе водеща роля в усилията за постигане и поддържане на примирие между "Хамас" и Израел.

Заедно с Катар и Съединените щати, Кайро участва активно в посредническите инициативи, насочени към намаляване на напрежението и постигане на договорености между двете страни.

През последните месеци именно чрез посредничеството на тези държави бяха договорени отделни етапи на прекратяване на огъня, както и механизми, свързани с размяна на заложници и задържани лица.

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Войната в Ивицата Газа избухна след нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., последвано от мащабна израелска военна операция в палестинския анклав.

Оттогава международните посредници многократно се опитват да постигнат устойчиво прекратяване на бойните действия. Въпреки временните договорености и периодите на относително затишие, процесът остава крехък и белязан от взаимни обвинения в нарушения на постигнатите споразумения.

На този фон новият кръг от разговори в Кайро се разглежда като пореден опит да бъде запазен диалогът и да се очертае път към следващ етап от преговорите за прекратяване на конфликта.