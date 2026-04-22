Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!". Това написа във фейсбук страницата си бившият правосъден и вътрешен министър Иван Демерджиев, който е една от най-ключовите фигури в спечелилата пълно парламентарно мнозинство формация на Румен Радев.

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

"Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!

Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!", написа още Демерджиев.

И добави: "Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!"

Демерджиев не посочва обаче какво ще стане, ако Сарафов не подаде оставка.

Преди два дни бившият правосъден и вътрешен министър призова настоящи служебен правосъден министър Андрей Янкулов да ограничи достъпа на Сарафов до неговия кабинет в Съдебната палата.

Самият Янкулов обяви, че е против силово решаване на ситуацията със Сарафов, пише "Сега".

Днес има заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в чийто дневен ред няма нищо свързано с оставка или освобождаване на Сарафов.