Свят

Иран постави ултиматум на Тръмп: Върнете ни милиардите, за да има мир

Иран е подложен на американски санкции от десетилетия, които тежко засягат икономиката и финансовата му система

6 юни 2026, 15:25
Иран постави ултиматум на Тръмп: Върнете ни милиардите, за да има мир
Източник: БТА

В оенният съветник на иранския върховен лидер, Мохсен Резаи, заяви в телевизионно интервю снощи, че преговорите между Вашингтон и Техеран се блокират основно заради въпроса с иранските активи, замразени в чужбина, предаде Франс прес.

Иран е подложен на американски санкции от десетилетия, които тежко засягат икономиката и финансовата му система. Освен това активите му в чужбина бяха замразени след Ислямската революция през 1979 г.

"Ако Доналд Тръмп иска да постигне споразумение с Иран, тези 24 милиарда долара са тест за доверие", каза Резаи, според изказване в интервю за американската телевизия Си Ен Ен.

Няма официални данни за размера на замразените ирански активи, но местни медии наскоро оцениха сумата на около 100 до 123 милиарда долара.

Иран поставя като условие за всяко споразумение със САЩ размразяването на част от тези активи, за да бъде постигнат траен край на войната в Близкия изток.

"Това е тест, който САЩ трябва да издържат, за да се отвори пътят към споразумение", добави бившият командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

"Това са нашите собствени пари, не тези на САЩ", подчерта Мохсен Резаи.

САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари, което постави началото на конфликт, разтърсващ световната икономика заради разширяването му в останалата част от Близкия изток чрез иранските ответни действия.

Техеран и Вашингтон се договориха за прекратяване на огъня на 8 април благодарение на посредничеството на Исламабад.

Но през последните дни бойните действия се подновиха, особено около Ормузкия проток – стратегически морски маршрут за петрол, контролиран от Иран.

Мохсен Резаи предупреди, че Иран "ще разшири конфликта" отвъд Персийския залив, ако Съединените щати възобновят военните действия.

"Ще придадем ново измерение на войната, като атакуваме и други американски бази, освен тези, които вече са били ударени", подчерта съветникът, но добави, че "вероятността от война е малка".

Източник: БТА/Асен Георгиев    
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