България

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Протестиращите носеха жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков

5 юни 2026, 21:26
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Г раждани се събраха пред Съдебната палата в София в памет на загиналите на Петрохан и Околчица и в подкрепа на техните близки. В района има засилено полицейско присъствие.

Припомняме, че на 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“.

Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Основните версии на разследващите са убийство с последващо самоубийство или самоубийство. 

"Истината днес": Близки на загиналите от "Петрохан" и "Околчица" излязоха на протест

„Битката между бруталната мафия срещу интелигентността и свободата беше загубена физически, но морално не", каза пред събралите се Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, един от загиналите.

„Никой от нас не приема официалната версия, никой който ги познава", заяви, Ралица Асенова, майка на Николай Златков, друг от шестимата загинали.

Тя допълни, че другата седмица близките на загиналите ще се срещнат с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Източник: БТА

„На финалната права сме за организиране на външно разследване по случая, каза още Асенова

Тя разказа, че е имала уговорки с тях да се видят и допълни, че според нея няма логика да го правят, ако смятат да се самоубият няколко часа по-късно. Асенова допълни, че за едно престъпление трябва мотив, а за това няма никакъв.

Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"

В края на събитието събралите запазиха минута мълчание в памет на загиналите. Протестиращите носеха жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков. 

Източник: БТА, Марин Колев    
София Съдебна палата Петрохан Околчица разследване
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