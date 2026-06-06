Технологии

Как да използваме Gemini AI пълноценно

Изкуственият интелект на Google има множество способности, но много от тях остават непознати за потребителите. Използването на правилния режим и подаването на подходящите команди са в основата на управлението на Gemini

Мартин Дешев Мартин Дешев

6 юни 2026, 13:43
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Google прави своя асистент с изкуствен интелект Gemini значително по-функционален за безплатни потребители, благодарение на внедряването на Extended Thinking. Това е функция, която преди беше запазена за по-напреднали модели с изкуствен интелект и премиум нива на абонамент. Актуализацията дава на обикновените потребители достъп до по-задълбочени възможности за разсъждение.

Промяната е част от по-широките усилия на Google да направи Gemini по-конкурентоспособен на бързо развиващия се пазар на изкуствен интелект. Но много потребители може да не осъзнават колко много могат да получат сега от платформата. Ключът към пълноценното използване на Gemini е разбирането кога да се използват неговите усъвършенствани възможности за разсъждение. 

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За да увеличат максимално стойността на този инструмент, потребителите трябва да преминат от това да гледат на Gemini като на обикновена лента за търсене, към това да го третират като логическа машина. За разлика от традиционните чатботове, които генерират отговори почти мигновено, Extended Thinking позволява на Gemini да раздели трудните проблеми на по-малки стъпки и да оцени множество възможности, преди да стигне до заключение. Това го прави особено полезен за задачи като планиране на проекти, решаване на сложни проблеми, анализ на данни, сравняване на продукти или проучване на непознати теми.

Например, вместо въпрос „Кой е най-добрият смартфон?“, потребителите могат да поискат подробно сравнение въз основа на специфични критерии като живот на батерията, производителност на камерата, софтуерна поддръжка и цена. Системата за разсъждения на Gemini може да оцени множество фактори едновременно и да даде по-нюансиран отговор. 

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Студентите също могат да се възползват значително от функцията. Вместо просто да поискат решение на задача, потребителите могат да помолят Gemini да обясни концепции стъпка по стъпка, да сравни различни подходи или да създаде персонализирани учебни планове.

Друга област, в която Gemini се отличава, е брейнстормингът. Независимо дали планират почивка, разработват бизнес идея, организират събитие или създават съдържание, потребителите могат да помолят Gemini да оценят алтернативи, да идентифицират потенциални проблеми и да предложат подобрения. По-задълбочените възможности за разсъждение позволяват на изкуствения интелект да предоставя по-обмислени препоръки, отколкото традиционните взаимодействия с чатботове. 

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Google също така разшири възможностите на Gemini да работи с различни видове информация. Потребителите могат да качват документи, да анализират изображения, да обобщават дълги статии и да задават въпроси относно качено съдържание. Комбинирането на тези възможности с разширеното мислене може да доведе до изненадващо задълбочени резултати.

Най-често срещаната грешка, която хората правят, е да задават на изкуствения интелект прекалено прости въпроси. По-новите функции за разсъждение на Gemini работят най-добре, когато потребителите предоставят контекст, обясняват целите и задават подробни последващи въпроси. Колкото повече информация получава асистентът, толкова по-ефективно може да приложи своите възможности за разсъждение.

Най-съществената промяна е възможността за ръчен избор на количеството „усилие“, което Gemini влага в отговор. За безплатните потребители приложението вече поддържа четири различни режима:

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Стандартен: Най-подходящ за бързи факти, писане на имейли или прости творчески задачи, където скоростта е приоритет.

Разширено мислене: Този режим позволява на базовите модели (в момента Gemini 3.5 Flash и 3.1 Flash-Lite) повече време да „разсъждават“ върху проблема, преди да генерират текст. Използвайте го за отстраняване на технически проблеми, сравняване на висококачествени продукти или изучаване на нови академични концепции.

Дълбоко мислене: Макар че в момента е отличителен белег на модела Gemini 3.1 Pro (често запазен за премиум абонати), много безплатни потребители могат да имат достъп до прозорци за предварителен преглед на този режим, за да се справят с многоетапно планиране или разширен анализ на данни. 

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Решаване на проблеми: Нов режим, който е специално за справяне с конкретни проблеми с програми, устройства, системи и др.

Ако не сте сигурни как да формулирате заявка, попитайте Gemini: „Направи това ключова задача: [вашата основна идея тук].“ Той ще пренапише заявката ви, за да задейства по-добре вътрешната си логика на разсъждение. 

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За потребителите, които желаят да се отдалечат от основните заявки, актуализацията трансформира Gemini от обикновен чатбот в нещо по-близко до дигитален асистент за изследвания, преподавател и инструмент за планиране – всичко това достъпно от смартфон или уеб браузър. 

Редактор: Мартин Дешев
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