България

Прокуратурата с нови данни за „Петрохан - Околчица“: Изстрелите са произведени от Калушев

Eкспертизите показват две убийства и самоубийство под Околчица, а разследващите не откриват данни за чужда намеса

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 37 минути / 14 септември 2026, 06:55
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П рокуратурата, вещи лица и експерти представиха нови данни от разследването по случая „Петрохан - Околчица“, при който загинаха шестима души.

Според представените резултати изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев.

Заместник апелативният прокурор Наталия Николова заяви, че към момента събраните доказателства не дават основание да се смята, че е имало чужда намеса както при „Петрохан“, така и под Околчица.

Готови са две експертизи за случая „Петрохан - Околчица“

Разследването продължава по няколко досъдебни производства, включително за смъртта на шестимата, както и за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица по случая.

  • 40 огледа, 150 свидетели и 95 експертизи

До момента са извършени 40 огледа и са разпитани 150 свидетели, включително лица с тайна самоличност и свидетел от Италия.

Изготвени са 95 експертизи, като се очакват заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции и мобилни оператори, а по случая работят десетки вещи лица.

Николова съобщи, че миналата седмица е бил разпитан важен свидетел. По думите ѝ нито една версия по случая не е изключена, а ситуационната експертиза за „Петрохан“ се очаква в следващите дни.

Три гилзи са открити на местопрестъплението под Околчица, а четири - при хижата.

Разследване се води и по отношение на парични потоци и дейността на свързани физически и юридически лица. Част от данъчните ревизии вече са готови, разкрити са банкови и данъчни тайни, а по една от ревизиите спрямо Асоциацията по екстремни спортове са наложени обезпечителни мерки.

Проверка се извършва и в частно училище. По случая е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в учебното заведение, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието. Проверяват се приемът на ученици и издаването на документи с невярно съдържание за периода от 2022 до 2026 г.

Заместник-директорът на ГДНП Стойно Цветков заяви, че разследването не е спирало и основната цел остава установяването на обективната истина.

  • Какво показват съдебномедицинските експертизи

Началникът на „Съдебна медицина“ в УМБАЛ „Александровска“ доц. д-р Александър Александров представи резултатите от съдебномедицинските експертизи.

При тримата загинали под Околчица са установени огнестрелни наранявания, довели до смъртта им.

При 15-годишното момче е установено входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област.

При Николай Златков е установено сляпо огнестрелно нараняване в челната област.

При Ивайло Калушев е установен изстрел от упор в устната кухина.

Според експертизата смъртта на тримата е настъпила между пет и седем денонощия преди извършването на огледа.

„Непълнолетният е бил с вплетени ръце при смъртта си, а оръжието на местопрестъплението е било само едно“, обясни Александров.

По ръцете на момчето не са открити частици, характерни за изстрел. Според представените данни това е сред обстоятелствата, които насочват експертите към извода, че Калушев е произвел изстрелите.

  • Какво показват изследванията за сексуално насилие

Съдебномедицинското изследване не позволява категорично да бъде установено дали е имало полов акт. Експертите обясниха, че при определени условия биологичните следи могат да се разградят бързо.

При две от изследваните лица е установен зеещ анален сфинктер и изглаждане на гънките на места. Съдебният медик подчерта, че тази находка сама по себе си не е категорично доказателство за извършвани анални полови сношения.

При изследваните не са установени заболявания или други патологични изменения, които биха могли да обяснят състоянието. Прегледът на медицинската документация също не е показал данни за подобни заболявания.

Според експерта установената находка би могла да бъде резултат от травматични увреждания, натрупвани във времето. Той отново подчерта, че медицинските данни не позволяват със сигурност да се заключи, че причината са анални полови сношения и че тази находка трябва да бъде оценявана заедно с останалите доказателства.

  • Какво е установено за стрелбата под Околчица

Инж. Николай Джуненски представи резултатите от изследването на оръжието, боеприпасите и следите по кемпера.

По думите му изстрелите в кемпера са произведени от Ивайло Калушев, като последният изстрел е свързан със самоубийството му.

Използваното оръжие е револвер, калибър .44.

Джуненски обясни, че един изстрел може да остави следи, които впоследствие да изглеждат като причинени от два отделни проектила. Намерените куршуми са плосковърхи и не са изцяло облечени с ризница.

При попадане в твърда повърхност куршумът може да се деформира, като ризницата се отдели от сърцевината или се разпадне на фрагменти. Отделните части могат да продължат движението си и впоследствие да бъдат открити като два отделни фрагмента.

Според експерта подобен процес обяснява и част от следите по кемпера. При изстрел куршумът се е деформирал при преминаването през преградите на шибидаха, а отделните му части са продължили движението си като самостоятелни фрагменти.

По шибидаха са установени пробойни през горния и долния слой. Разделянето на куршума след срещата с преграда е сред възможните обяснения за наличието на повече отвори.

Експертът коментира и откритите барутни микрочастици. По думите му при изстрел те се движат заедно с барутните газове, а при среща с преграда част от тях могат да се върнат към стрелеца.

Разположението на тези частици е дало основание да се заключи, че при последния изстрел револверът е бил държан с две ръце. Лявата ръка е представлявала преграда, върху която са попаднали върналите се частици.

  • Деян Илиев не е съпричастен, според разследването

Началникът на отдел „Криминална полиция“ към ГДНП комисар Ангел Папалезов съобщи, че Деян Илиев е бил проверен подробно още след откриването на телата при „Петрохан“.

По думите му към момента разследването е изключило съпричастността на Илиев към деянията при „Петрохан“ и Околчица.

Той е бил разпитан още в деня, в който са открити телата при хижата. Тогава са били иззети дрехите и телефонът му, както и видеорегистратори и други вещи, които е използвал. Извършено е и претърсване на жилището му.

Впоследствие Илиев е бил разпитан повторно по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

„Към момента е абсолютно изчистено, че той няма никаква съпричастност към извършените деяния на Петрохан и Околчица“, заяви Папалезов.

По думите му заминаването на Илиев за Мексико не трябва да се определя като бягство. Той е отпътувал по собствено решение заедно с жената, с която живее на съпружески начала.

Разследващите са направили няколко опита да установят контакт с него. Впоследствие комуникацията е осъществена със съдействието на адвокатката, която го представлява.

Проведени са два разговора, в които е участвал и защитникът му. Според Папалезов Илиев е дал подробни обяснения за живота на групата, отношенията си с отделните членове и собствената си версия за случилото се.

  • Какво показва психологичният анализ

Криминалният психолог Росен Йорданов представи резултатите от комплексната експертиза, която включва съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти.

Според анализа Калушев е бил централната фигура в общността и е упражнявал контрол върху останалите ѝ членове.

„Ивайло Калушев на 100% отговаря на преференциален, седуктивен, сексуален насилник“, заяви Йорданов.

По думите му общността около Калушев е била строго йерархична, а той е бил единственият човек, който е разполагал с цялата информация и мотивите за случващото се.

„Само той е знаел какво ще се случи, а всеки един от останалите е бил частично информиран, имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции“, обясни психологът.

Йорданов заяви още, че според анализа Калушев предварително е имал намерение да отнеме живота на свои последователи.

По думите му той е заел позиция при входа на кемпера и е стрелял по останалите двама. Експертът предполага, че първо е бил прострелян Николай Златков, тъй като е бил физически по-силен.

Психологът посочи и че Златков не е взел личното си оръжие в кемпера.

Йорданов заяви, че общността е функционирала повече от 20 години и че Калушев е оказвал силно влияние върху членовете ѝ.

  • Как започна разследването

На 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ беше открита изгоряла постройка. В двора бяха намерени телата на трима мъже с огнестрелни рани.

На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Първоначалните експертизи насочиха разследването към версията за две убийства и последвало самоубийство под Околчица. При тримата мъже, намерени при хижа „Петрохан“, първоначално беше установено, че са починали от огнестрелни рани, а впоследствие прокуратурата съобщи, че става дума за самоубийства.

В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15-годишното момче. Проверка установи, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение.

Първоначално разследванията се водеха отделно от прокуратурите в София и Враца, но през март бяха обединени в едно производство заради установените връзки между шестимата.

На 28 август прокуратурата съобщи, че са готови още две ключови експертизи по случая. Едната е комплексна и обхваща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти. Документът е от 157 страници и е изготвен от четирима вещи лица.

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Редактор: Василена Василева
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Случаят „Петрохан“: Убийствата под Околчица са извършени от Ивайло Калушев

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