България

Линията на бедност през 2027 г. ще бъде 443 евро

НСТС подкрепи предложението на Министерския съвет при условията, поставени от КНСБ и КТ „Подкрепа“

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 31 минути / 14 септември 2026, 07:13
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Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна подкрепа по проекта на постановление на Министерския съвет (МС) за определяне на линията на бедност за 2027 г., с условията, които поставиха КНСБ и КТ "Подкрепа". Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъжданията на предложението размерът на линията на бедност за догодина да бъде 443 евро.

Линията на бедност може да стане 443 евро от 2027 г.

Предложението беше представено от социалния министър Наталия Ефремова. Тя каза, че се предвижда увеличение на линията на бедност с 13,4% или с 52,37 евро от сегашния размер. По думите ѝ тя се актуализира ежегодно и по определена методика въз основа на изследване на Евростат - "Статистика на доходите и условия на живот".

"Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността", коментира Ефремова.

По думите на социалния министър, ако се приеме новият размер на линията на бедност, делът на бедното население ще намалее с 0,5 процентни пункта. Ефремова обясни, че новият размер оказва положително влияние върху актуализацията на месечните помощи по Закона за закрила на детето, подкрепата за превенция и реинтеграция за отглеждането на деца при роднини и приемни семейства, нарастването на социалните помощи, увеличаването на финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания и др.

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се обяви за връщането към стария механизъм за определяне на линията на бедност, който е отчитал инфлацията за съответната година. Той смята, че има проблем в методиката. По думите му сегашната дава по-малко число на размера на линията на бедност. Ние ще подкрепим, при условие че се индексира с цената на малката потребителска кошница за декември 2025 г. прагът на бедност, обясни Димитров.

Бихме подкрепили, ако размерът бъде актуализиран със съответната инфлация за тази година и прогнозната такава за следващата година, за да се постигне адекватност, обяви главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев.

Радка Йосифова от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изрази подкрепа за проекта на постановление на Министерския съвет за определянето на линията на бедност. Методиката е утвърдена, подчерта тя.

Линията на бедност расте: Икономисти предупреждават за натиск върху бюджета

Боряна Арабаджиева заяви, че Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя размера, който, по думите ѝ, е изчислен на база установена методика и изследване на Европейския съюз.

Мария Минчева посочи, че Българската стопанска камара подкрепя методологията и предложения за 2027 г. размер на линията на бедност.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също подкрепиха предложението.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
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