България

Готови са две експертизи за случая „Петрохан - Околчица“

След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите

Николай Киров Николай Киров

28 август 2026, 15:11
Готови са две експертизи за случая „Петрохан - Околчица“
Източник: БГНЕС

Д нес в Софийската окръжна прокуратура е представено заключението по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза, назначена в рамките на досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Експертизата е от 157 страници и е изготвена от четири вещи лица - психолози, психиатър и теолог.

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По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза относно смъртта на трите лица под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти.

Предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза по отношение смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“.

Представените експертни заключения са със значителен обем и сложност и съдържат резултати от извършени специализирани изследвания и анализи. Наблюдаващите прокурори ще се запознаят подробно с тях и ще извършат оценка на направените експертни изводи в съвкупност със събраните до момента доказателства, включително други заключения по назначени експертизи, огледи на местопроизшествия и на веществени доказателства и десетки разпити на свидетели.

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Разследването продължава, като се провеждат периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
разследване прокуратура Петрохан Околчица
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