Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"

П ътят към хижата в района на прохода "Петрохан" вече е отворен за движение, след като ограниченията, въведени във връзка с разследването, бяха частично отменени. Към момента полицейско присъствие има единствено около опожарената сграда на хижата, която остава под охрана, съобщава NOVA.

Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"

На 2 февруари тази година в хижата бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Откритието постави началото на мащабно разследване и издирвателна операция в района.

Няколко дни по-късно, след близо седмица активно търсене, в кемпер в района на връх Околчица бяха намерени още три тела – на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Всички шестима бяха идентифицирани като част от затворена група, като според първоначалната информация неин лидер е бил Калушев.

Разследването продължава

Случаят, станал известен като „Петрохан–Околчица“, предизвика широк обществен отзвук заради неясните обстоятелства около смъртта на шестимата и липсата на незабавни категорични заключения от страна на разследващите органи.

Разследването се води от компетентните институции, като се проверяват различни версии, включително възможни връзки между отделните инциденти и обстоятелствата, при които са открити телата. Назначени бяха съдебномедицински експертизи и допълнителни анализи, които да установят точните причини за смъртта.

Ограничен достъп и мерки за сигурност

В първите дни след откриването на телата достъпът до района беше ограничен, а полицейски екипи контролираха движението с оглед запазване на доказателствата и осигуряване на безопасността. С постепенното изясняване на обстановката част от ограниченията бяха вдигнати.

Въпреки това, опожарената хижа остава ключов обект за разследването и достъпът до нея продължава да бъде контролиран от органите на реда. Очаква се допълнителна информация по случая да бъде оповестена след приключване на експертизите и анализа на събраните доказателства.