Горивата пак натискат джоба: Какво следва за цените у нас

Международният натиск се засилва, а държавата подготвя мерки при по-сериозно увеличение

П етролът отново е над 100 долара за барел, а напрежението в Близкия изток вече се пренася по цялата верига - от доставките и рафинериите до цените на горивата.

Сортът Brent поскъпна с около 3% и достигна 107,81 долара за барел, а американският WTI се повиши до 102,94 долара, след като рисковете за доставките от региона рязко нараснаха.

За българските шофьори въпросът е съвсем практичен: колко плащаме в момента, как изглежда цената спрямо останалата част от Европа и какво може да последва, ако петролът се задържи над 100 долара.

Защо петролът отново скочи

Саудитска Арабия временно затвори ключовия петролопровод „Изток - Запад“ след атаки с дронове. Той позволява суровината да бъде транспортирана от Персийския залив към Червено море, без да преминава през Ормузкия проток.

През него могат да бъдат пренасочвани около 4 млн. барела дневно, или приблизително 4% от световното предлагане.

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В същото време трафикът през Ормузкия проток остава под обичайните нива. През този маршрут преминава значителна част от световните доставки на петрол, затова всяко прекъсване или риск за корабоплаването бързо се отразява върху международните котировки.

Напрежение има и около Червено море и протока Баб ел Мандеб. Дори когато доставките физически продължават, по-високият риск оскъпява танкерите, застраховането и транспорта.

Така натискът идва не само от цената на самия петрол, а и от по-скъпото му придвижване до рафинериите и крайните пазари.

Колко плащаме в България

По данни на Fuelo на 14 септември средната цена в България е:

1,64 евро за литър бензин А95;

1,89 евро за литър дизел.

При отделните вериги цените се различават. Стандартният бензин се движи приблизително между 1,57 и 1,67 евро, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро за литър.

Международният скок на петрола не се пренася върху колонките веднага. Рафинериите работят със запаси и договори, а върху крайната цена влияят още транспортът, акцизите, ДДС и търговските надценки.

Именно затова по-важният въпрос е не какво се случва с Brent за един ден, а дали високите котировки ще се задържат достатъчно дълго.

България срещу съседите

В Румъния бензин А95 е 1,86 евро, а дизелът - 1,95 евро.

В Гърция бензинът достига 2,09 евро за литър, а дизелът - 2,05 евро.

В Сърбия цените са съответно 1,74 и 1,98 евро.

В Северна Македония бензинът е 1,44 евро, а дизелът - 1,50 евро.

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Разликите показват колко различно се формира крайната цена в отделните държави, въпреки че всички са изложени на един и същ международен петролен пазар.

В Западна Европа литърът минава 2 евро

В Германия бензин А95 е 2,31 евро за литър, а дизелът - 2,34 евро.

Във Франция цените са 2,10 евро за бензин и 2,26 евро за дизел, а в Италия - съответно 2,05 и 2,16 евро.

В Нидерландия бензинът достига 2,42 евро, а дизелът - 2,40 евро.

Сред най-високите стойности са Дания с 2,58 евро за бензин и Норвегия с 2,62 евро.

По-близо до българските нива са Унгария с 1,64 евро за А95 и Полша с 1,67 евро.

Самото сравнение на литър обаче не показва колко тежко се усеща тази цена за домакинствата.

Как това бърка в джоба на българина

Средната брутна месечна заплата в България през второто тримесечие на 2026 г. е 1444 евро, показват данните на НСИ.

При бензин от 1,64 евро 100 литра струват 164 евро. Това е около 11,4% от средната брутна месечна заплата.

При дизел от 1,89 евро същите 100 литра струват 189 евро, или около 13,1% от средната брутна заплата.

И това е сметка спрямо брутното възнаграждение. Реално разполагаемият доход след данъци и осигуровки е по-нисък, така че тежестта за семейния бюджет е по-голяма.

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Очакванията са натискът да продължи

През последните дни експерти предупредиха, че по-високите международни котировки тепърва могат да се прехвърлят към бензиностанциите.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива прогнозира пред NOVA, че има редица фактори, които могат да доведат до по-високи цени на колонките в следващите 2 - 3 седмици.

Енергийният експерт Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията също предупреди, че световният пазар изпитва реален недостиг от около 1,1 - 1,3 млн. барела дневно, а запасите на страните от Г-7 намаляват.

Това не означава автоматично, че цените у нас ще се повишат с определена сума, но показва, че натискът върху пазара остава.

Държавата подготвя мерки, ако цените станат непосилни

На фона на новото поскъпване се обсъждат целеви мерки за гражданите и бизнеса, които да бъдат задействани при по-сериозен натиск върху цените на горивата.

Нов шок за пазарите: Петролът скочи над 100 долара за барел

Идеята е евентуалната подкрепа да бъде насочена към най-засегнатите домакинства и предприятия, а не да се прилага еднакво за всички.

Днес синдикатите също поискаха допълнителни компенсации заради високите цени на горивата. Очакват се разговори с Министерството на финансите за възможни нови мерки както за гражданите, така и за бизнеса.

По данни, представени от социалното министерство, около 230 000 души са получили подкрепа по предишните мерки заради високите цени на горивата.

Какво означава петролът над 100 долара за нас

За българския шофьор най-важният въпрос сега е колко дълго ще остане петролът на тези нива. Ако международните котировки се задържат високи, по-скъпата суровина и по-скъпият транспорт постепенно могат да се прехвърлят върху бензина и дизела.

Ефектът не спира до бензиностанцията. Горивото влиза в разходите за транспорт, доставки, земеделие и производство, което означава, че продължителен петролен шок може постепенно да се усети и в други цени.

За домакинство, което зарежда един или два автомобила всеки месец, дори сравнително малко увеличение на литъра се натрупва бързо. Именно затова цената на петрола над 100 долара е проблем не само за пазарите, а директно за семейния бюджет.