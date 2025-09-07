България

Пореден протест заради водната криза в Плевен

На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризата. ВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен

7 септември 2025, 13:04
Ж ители на Плевен и региона излизат на поредния си протест заради водната криза, информира БНР. В следобедните часове те отново ще блокират движението по главния път София – Русе при село Ясен, а след това протестът им ще продължи пред сградата на общината в Плевен.

Протестът днес ще започне с автошествие,

което ще тръгне в 14.00 ч. от паркинга край езерото в парк „Кайлъка“, ще премине по централните улици в Плевен и ще завърши на пътя Сфоия –Русе след село Ясен. Очаква се около 14.30 ч. движението на автомобили там да бъде блокирано, поясни организаторът на протестите Борислав Цветанов.

„За да изразим недоволството си от всички краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които не са ефективни, правят се неразумни неща, вода няма и да има.

Чакаме в Балкана да завали, за да имаме вода. Всичко друго просто е имитация на работа, просто сме отчаяни до безкрай“.

Протестът ще продължи в 17.00 ч. пред сградата на общината в Плевен.

„Няма как да се откажем, да се дадем на държавата. Очакваме да се намери финансиране за цялата водопроводна мрежа, а не просто за металните тръби. Ние искаме проблемът да бъде решен един път завинаги, не само да чакаме обещания и за поредна година да сме излъгани“.

На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризатаВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен,

за да търсят течове по водопроводната мрежа, информира NOVA.

Заради продължаващите проблеми с безводието обявеното частично бедствено положение в Плевен и още 14 населени места в областта беше удължено до 1 октомври.

Източник: БНР, Nova.bg    
криза вода Плевен бедствено положение протест
