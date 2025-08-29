Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб отчете свършеното от институциите до момента

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

В Плевен се състоя заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.

Такава среща се организира за втора поредна седмица, като целта е представители на различни институции като Община Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав и други да посочат конкретни мерки за справяне с безводието, както и изпълнение на вече набелязаните такива.

Всяка една от поканените институции представи в кратък отчет свършеното за изминалата седна седмица. Посочени бяха предприети действия за търсене на нови водоизточници, почистването на канали и възстановяване на съоръжения, извършването на хидравлични проверки по участъци от уличната мрежа в Плевен и други.

От страна на Община Плевен кметът Валентин Христов съобщи, че вече е проведена среща с директорите на детски градини и на социални услуги, предстои такава и с директорите на училища.

По време на заседанието началникът на Регионалното управление на образованието в Плевен Албена Тотева съобщи, че има уверението на директорите на всички училища от населените места в общините Плевен и Долна Митрополия, които са на воден режим, че са създали необходимата организация и са предприели необходимите мерки за присъствено обучение.

Водата в Плевен е годна за пиене, каза директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен д-р Илиян Минчев. Той посочи, че в момента проби от водата в селищата на воден режим се вземат всяка седмица, а не както е обичайно – на две седмици веднъж.

Участие в срещата взе и един от организаторите на протестите срещу безводието в Плевен Борислав Цветанов, който показа на присъстващите снимки на компрометирани участъци на водопровод „Черни Осъм“ и постави въпроса за това кой ще потърси отговорност на представителите на институциите, ангажирани със състоянието на ВиК мрежата. Областният управител Николай Абрашев се ангажира да приложи предоставените снимки в доклад към Министерския съвет.

Пред журналисти след края на заседанието областният управител Николай Абрашев коментира, че е критичен спрямо институциите, които отговарят за изпълнение на набелязаните мерки за разрешаване на водната криза в Плевен. Според него темпото трябва да е все по-бързо и по-добро.

На състоялото се вчера заседание на Общинския съвет в Плевен повече от четири часа бяха изслушвани експерти и граждани по проблема с безводието.

В Плевен тази седмица се състоя и първо заседание на временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината, сформирана с решение на Общинския съвет.