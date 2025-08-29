България

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб отчете свършеното от институциите до момента

Учебната година ще започне нормално

Обновена преди 2 часа / 29 август 2025, 07:23
След кошмарния инцидент в ТЕЦ

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му
КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг
Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско
Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име
Пожарът в Национален парк

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти
Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

В Плевен се състоя заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.

Такава среща се организира за втора поредна седмица, като целта е представители на различни институции като Община Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав и други да посочат конкретни мерки за справяне с безводието, както и изпълнение на вече набелязаните такива.

Всяка една от поканените институции представи в кратък отчет свършеното за изминалата седна седмица. Посочени бяха предприети действия за търсене на нови водоизточници, почистването на канали и възстановяване на съоръжения, извършването на хидравлични проверки по участъци от уличната мрежа в Плевен и други. 

От страна на Община Плевен кметът Валентин Христов съобщи, че вече е проведена среща с директорите на детски градини и на социални услуги, предстои такава и с директорите на училища. 

По време на заседанието началникът на Регионалното управление на образованието в Плевен Албена Тотева съобщи, че има уверението на директорите на всички училища от населените места в общините Плевен и Долна Митрополия, които са на воден режим, че са създали необходимата организация и са предприели необходимите мерки за присъствено обучение. 

Водата в Плевен е годна за пиене, каза директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен д-р Илиян Минчев. Той посочи, че в момента проби от водата в селищата на воден режим се вземат всяка седмица, а не както е обичайно – на две седмици веднъж. 

Участие в срещата взе и един от организаторите на протестите срещу безводието в Плевен Борислав Цветанов, който показа на присъстващите снимки на компрометирани участъци на водопровод „Черни Осъм“ и постави въпроса за това кой ще потърси отговорност на представителите на институциите, ангажирани със състоянието на ВиК мрежата. Областният управител Николай Абрашев се ангажира да приложи предоставените снимки в доклад към Министерския съвет.

Пред журналисти след края на заседанието областният управител Николай Абрашев коментира, че е критичен спрямо институциите, които отговарят за изпълнение на набелязаните мерки за разрешаване на водната криза в Плевен. Според него темпото трябва да е все по-бързо и по-добро.

На състоялото се вчера заседание на Общинския съвет в Плевен повече от четири часа бяха изслушвани експерти и граждани по проблема с безводието.

В Плевен тази седмица се състоя и първо заседание на временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината, сформирана с решение на Общинския съвет.

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
плевен безводие кризисен щаб заседание
Последвайте ни

По темата

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Първи случай на чикунгуня в Русия

Първи случай на чикунгуня в Русия

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 11 минути

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 20 минути

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 53 минути

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Любопитно Преди 1 час

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Любопитно Преди 1 час

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

Украйна удари руски петролопровод

Украйна удари руски петролопровод

Свят Преди 1 час

Съобщено е за пожар в обекта

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Любопитно Преди 2 часа

37-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали на 100 метра един от друг

<p>Творецът и образованието!</p>

Творецът и образованието!

Любопитно Преди 2 часа

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват?

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Любопитно Преди 2 часа

Опасението е, че Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „София ден и нощ“ разказа в Телеграфно подкастът как антимафиотите нахлули в дома и автокъщата му

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Собственикът се похвали, че животното е било татуирано без упойка

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

Свят Преди 3 часа

28-годишната Ани Найт сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

Свят Преди 3 часа

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно"

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Синът на принцесата на Норвегия пред съда за 32 престъпления

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана срещу Добруджа - съставите на новаците

Gong.bg

Бивш играч на Кристъл Палас: Само Езе не е достатъчен на Арсенал за титла

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Nova.bg