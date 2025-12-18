България

Вътрешната комисия прие премахване на охраната на депутатите

Предложението е на ПП-ДБ

18 декември 2025, 15:38
Вътрешната комисия прие премахване на охраната на депутатите
Източник: БТА

Е динодушно вътрешната комисия в НС прие предложението на ПП-ДБ за премахване охраната на НСО на депутатите.

Между първо и второ четене в зала могат да се правят предложения за промени, предава NOVA.

Пеевски поиска преразглеждане на охраната си от НСО

Преди няколко дни от ПП-ДБ повдигнаха въпросът с охраната на депутата Делян Пеевски. Днес той самият обяви, че подава искане до комисията, която е постановила да има охрана от НСО, да преразгледа нуждата от това.

„Да, България” предлагат забрана НСО да охранява депутати

Преди това в началото на октомври НС реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция. Това се случи, след като беше разпространена информация, че Радев е пътувал из Варна с кортеж от 7 коли. 

Източник: NOVA    
Депутати НСО Охрана
Последвайте ни
В София:

В София: "Недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа"

Селена Гомес разкри защо не си премахва „мустаците“

Селена Гомес разкри защо не си премахва „мустаците“

Росен Желязков връчи ценни дарове на лидерите на ЕС

Росен Желязков връчи ценни дарове на лидерите на ЕС

Кейт Мидълтън и принц Уилям показаха новата си коледна картичка

Кейт Мидълтън и принц Уилям показаха новата си коледна картичка

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 21 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 16 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 19 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 19 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Coldplay аферата на годината: HR директорката най-накрая проговори за прегръдката с женения си шеф

Coldplay аферата на годината: HR директорката най-накрая проговори за прегръдката с женения си шеф

Свят Преди 15 минути

Кристин Кабот, 53-годишна майка на две деца, наруши мълчанието си в поредица от интервюта, публикувани в четвъртък — месеци след като 16-секундната ѝ публична проява на нежност на концерт на Coldplay с тогавашния ѝ шеф, главния изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън, предизвика бурна обществена реакция

Центърът на София под полицейска охрана тази вечер

Центърът на София под полицейска охрана тази вечер

България Преди 34 минути

Органите на реда ще наблюдават за евентуални провокатори

<p>Президентът обяви кога ще се срещне с последната политическа партия</p>

Президентът обяви кога ще се срещне с последната политическа партия за консултация

България Преди 2 часа

Консултацията с "Величие" ще е в петък

Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София

Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София

Свят Преди 2 часа

Надявам се да посрещнем празниците значително по-спокойни, каза той

<p>Бруталната история за очите на Айнщайн, откраднати и скрити в сейф</p>

Очите на Алберт Айнщайн са откраднати след смъртта му и скрити в сейф в Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Toй предприел целенасочени стъпки, за да контролира какво ще се случи с тялото му след смъртта

<p>Нощ на ужаса в София: Шестима отвличат мъж с торба на главата</p>

Нощ на ужаса в София: Шестима обвинени в отвличане и лишаване от свобода на мъж, похитили го с торба на главата

България Преди 2 часа

Един човек се издирва, в похищението има замесена и 27-годишна жена

Kaizen Gaming: Двигателят зад Betano – водеща технологична компания, пример за отлична работна среда и силен социален принос

Kaizen Gaming: Двигателят зад Betano – водеща технологична компания, пример за отлична работна среда и силен социален принос

Любопитно Преди 3 часа

Kaizen Gaming е не просто пионер в iGaming индустрията – компанията е призната за „Great Place to Work” в шест държави, заема челно място в технологичните иновации и е пример за активен ангажимент към социалната отговорност

Китай призова САЩ незабавно да спрат въоръжаването на Тайван

Китай призова САЩ незабавно да спрат въоръжаването на Тайван

Свят Преди 3 часа

Китай се противопоставя категорично на подобни стъпки

<p>&quot;ЕС трябва да се реформира, иначе рискува да се обезсмисли&quot;</p>

Доклад: ЕС трябва да се реформира, защото в противен случай рискува да се обезсмисли

Свят Преди 3 часа

Европа трябва да се интегрира повече и да даде приоритет на отбраната и икономическия растеж, сочи докладът

Не само детска радост: Защо празниците не са само за малките

Не само детска радост: Защо празниците не са само за малките

Любопитно Преди 3 часа

Празниците дават право на радост без спорове и нужда от убеждаване

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

България Преди 3 часа

Той бе шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството, допълва държавният глава

Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност

Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност

Свят Преди 4 часа

Мишел Мари Нютън е обявена за изчезнала на 2 април 1983 г.

Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

България Преди 4 часа

Той е задържан и обвинен

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Свят Преди 4 часа

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, че мотивите на руските гранични служители не са ясни

Антъни Прайс, дизайнерът на Дейвид Бауи и кралица Камила, почина на 88 години

Антъни Прайс, дизайнерът на Дейвид Бауи и кралица Камила, почина на 88 години

Свят Преди 4 часа

Антъни Прайс беше известен със своите театрални стилове и скулптурни силуети, включително пастелните костюми, представени в музикалния видеоклип на Duran Duran към песента Rio

Червено или бяло вино - кое е по-здравословно според експертите

Червено или бяло вино - кое е по-здравословно според експертите

Любопитно Преди 4 часа

Наистина ли червеното вино е по-здравословно от бялото и струва ли си да го пиете „заради здравето“?

Всичко от днес

От мрежата

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Посрещаме новата 2026 с Гала и Геро! Ето и какво друго ни очаква в празничната нощ!

Edna.bg

Честит рожден ден, Брад Пит! 5 причини жените още да го обожават!

Edna.bg

ЦСКА обяви голяма и важна промяна

Gong.bg

Джорджина: Децата ни знаят, че нищо не идва безплатно

Gong.bg

Всички кандидати за европейски прокурор от България са допуснати до изслушване

Nova.bg

Окончателно: Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

Nova.bg