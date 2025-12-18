Вътрешната комисия прие премахване на охраната на депутатите

Е динодушно вътрешната комисия в НС прие предложението на ПП-ДБ за премахване охраната на НСО на депутатите.

Между първо и второ четене в зала могат да се правят предложения за промени, предава NOVA.

Пеевски поиска преразглеждане на охраната си от НСО

Преди няколко дни от ПП-ДБ повдигнаха въпросът с охраната на депутата Делян Пеевски. Днес той самият обяви, че подава искане до комисията, която е постановила да има охрана от НСО, да преразгледа нуждата от това.

„Да, България” предлагат забрана НСО да охранява депутати

Преди това в началото на октомври НС реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция. Това се случи, след като беше разпространена информация, че Радев е пътувал из Варна с кортеж от 7 коли.