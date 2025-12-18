Президентът обяви кога ще се срещне с последната политическа партия за консултация

П резидентът ще проведе консултация с парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание.

"В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“. С консултацията, която ще се проведе на 19 декември, петък, от 10.00 часа на „Дондуков“ 2, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство", обявиха от пресцентъра на държавния глава.

В четвъртък президентът Румен Радев проведе консултации с представители на парламентарно представените партии МЕЧ и АПС.

С партия "Величие" приключват консултациите при държавния глава. Предстои Румен Радев да обяви кога ще връчи първият проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вото НС. Папката ще бъде връчена на ГЕРБ-СДС като най-голяма партия в настоящия парламент.