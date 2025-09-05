България

Удължават срока на бедственото положение в Плевен

Водните количества, постъпващи от регионалните водоизточници са все още недостатъчни

5 септември 2025, 21:16
Удължават срока на бедственото положение в Плевен
У дължава се бедственото положение на територията на област Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. С днешна заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски се удължава бедственото положение, считано от 00:00 часа на 9 септември до 1 октомври включително.

Бедственото положение е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия – в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.

НС задължи МС до две седмици да сформира Национален борд по водите

По-рано днес от ВиК - Плевен съобщиха, че според последните данни водните количества, постъпващи от Водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и част от областта.

Припомняме, че със заповед на областния управител на област Плевен Николай Абрашев от 2 септември беше обявено частично бедствено положение за срок от една седмица.

Днес в Плевен, за трета поредна седмица, се състоя заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването. Участие в него взеха представители на различни институции като Община Плевен и Община Долна Митрополия, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав и други.

Вчера в града президентът Румен Радев имаше работни срещи в Общината и Медицинския университет.

