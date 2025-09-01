България

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Мярката влиза в сила от 2 септември и ще продължи 7 дни

1 септември 2025, 18:36
Източник: iStock photos/Getty images

П о искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия, областният управител обявява частично бедствено положение на територията на област Плевен.

Бедственото положение влиза в сила от 00.00 часа на 2 септември и ще важи в срок от 7 дни.

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб отчете свършеното от институциите до момента

Заповедта обхваща населените места в Община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин. В Община Долна Митрополия ще бедстват населените места: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

В заповедта на областния управител на област Плевен е записано, че във връзка с ниските налични количества вода, създалата се кризисна ситуация, налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните заведения, социални заведения и други.

Източник: БГНЕС    
Плевен вода
