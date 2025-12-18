Русия съди ЕС за 226,6 милиарда долара

Ц ентралната банка на Русия ще се стреми да възстанови загубите, произтичащи от незаконното според Русия замразяване и използване на нейните активи от европейските банки, съобщи пресслужбата на регулатора, цитирана от ТАСС.

„Във връзка с продължаващите опити на властите на Европейския съюз да извършат незаконно изземване или използване, без съгласието на Руската централна банка на нейните активи, които са във финансови институции на ЕС – включително чрез замразяването им, Банката на Русия обявява в съответствие с предварително заявената си позиция за защита на своите интереси, че ще се стреми да възстанови от европейските банки в руски арбитражен съд загубите, причинени от незаконното блокиране и използване на нейните активи и пропуснатите ползи“, обявиха от финансовата институция.

Банката на Русия заплаши с правни действия заради замразените руски активи

По-рано пресслужбата на Московския арбитражен съд съобщи пред ТАСС, че исковата молба на Руската централна банка срещу „Юроклиър“ (Euroclear) в размер на 18,1 трилиона рубли (226,6 милиарда долара) е получена в съда.

Руската централна банка съобщи пред ТАСС на 12 декември, че възнамерява да заведе дело срещу „Юроклиър“ в Московския арбитражен съд. Искът е свързан с щети, причинени на централната банка от незаконни действия на „Юроклиър“.

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Размерът на иска се равнява на стойността на замразените руски активи, блокираните ценни книжа и пропуснатите ползи.

Подаването на иска се дължи, наред с други причини, и на официално обявените планове на Европейската комисия за неопределено замразяване на средствата на Руската централна банка, както и на намеренията за използване на тези активи за прехвърляне на трети страни.

Руският регулатор обяви също, че обмисля възможността за защита на интересите си в международни съдилища и арбитражни производства, с последващо прилагане на подобни решения в страните членки на ООН.

Русия заплаши Запада с "много твърд отговор", ако бъдат иззети нейни активи

Страните от ЕС и Г-7 са замразили около 300 милиарда евро руски активи. От тази сума 185 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар „Юроклиър“. Европейската комисия в момента търси решение от страните от ЕС за експроприация на руски активи под формата на схема за „репарационен заем“, за да използва тези средства за финансиране на Украйна през 2026-2027 г.