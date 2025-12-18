България

Росен Желязков връчи ценни дарове на лидерите на ЕС

Министър-председателят увери, че правителството е предприело всички необходими мерки, за да осигури плавен, прозрачен и успешен преход към еврото

18 декември 2025, 15:30
Росен Желязков връчи ценни дарове на лидерите на ЕС
Източник: Министерски съвет на Република България

Б ългария е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Премиерът Желязков изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната.

Министър-председателят изтъкна значението на конструктивния диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката. По думите му, тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната в еврозоната.

Премиерът запозна фон дер Лайен с българските национални символи на гърба на монетите, които изразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.

Росен Желязков изтъкна пред председателя на ЕК, че членството на България в еврозоната е последната стъпка на страната ни към пълната европейска интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз.

Росен Желязков в разговора си с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел.

"Подкрепата на европейските институции за членството на България в еврозоната има своята ключова роля за успеха на страната ни по пътя към пълна интеграция. Тя е ясен знак за доверието на нашите партньори и признание за последователните усилия на България да изпълни всички критерии", заяви българският премиер.

Той специално благодари на Мецола за нейната последователна и активна подкрепа за България както по отношение на еврозоната, така и за Шенген.

Дни преди знаковата за България дата 1 януари 2026 година министър-председателят Росен Желязков подари на председателя на Европейския парламент комплект български евромонети. Премиерът посочи, че това е исторически момент за страната ни и подаръкът е жест, чрез който Роберта Мецола да бъде още веднъж съпричастна към този голям успех за България.

Министър-председателят увери, че правителството е предприело всички необходими мерки, за да осигури плавен, прозрачен и успешен преход към еврото.

Източник: МС    
В София:

