МЕЧ пред президента Радев: Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства

П редставители на парламентарната група "Морал, единство, чест" (МЕЧ) пристигнаха на „Дондуков" 2 за консултации с президента Румен Радев преди връчването на мандат за съставяне на правителство. От името на формацията при държавния глава са председателят на партията Радостин Василев и народните представители Кирил Веселински, Христо Расташки и Красимир Манов.

Загадка за хората извън парламента е какво точно стана с бюджета, заяви президентът Радев в началото на консултацията с представители на МЕЧ.

Държавният глава попита МЕЧ какво се случи вчера с бюджета, "защото това, което се случи, трудно се обяснява с инструментите на логиката и идеологията". Президентът попита и дали от формацията виждат живот в 51-вото Народно събрание с друга управленска конфигурация.

Съгласно промените в Конституцията, парламентът вече не се разпуска при назначаване на служебно правителство, а продължава своята работа до избора на следващ парламент, отбеляза Радев и добави, че предстоят важни задачи пред парламента, а хората го очакват. Как виждате и работната атмосфера в парламента, която изглежда се влошава всеки изминал ден, попита още Радев представителите на МЕЧ.

Последните парламентарни избори бяха едни от най-проблемите, това го доказа и Конституционният съд, каза президентът и попита МЕЧ за позицията им относно повишаването на прозрачността на изборите.

От формацията заявиха, че февруари не е добър избор за дата на предсрочния вот, а президентът отговори, че разбирам аргументите им и ги подкрепя. Има наистина неподходящи месеци и никога не са правени избори през февруари, аз поне не помня, каза още Румен Радев.

Малко преди 10:00 ч. вчера стана ясно, че парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Предложението за включване на точките в дневния са обсъдени на консултации на Председателки съвет, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян. Заради спречкване между депутати в пленарната зала беше дадена почивка до 11:00 ч. Малко по-късно от ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят само и единствено закона за удължителния бюджет, а възобновяването на заседанието депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета НЗОК и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

В крайна сметка парламентът прие на второ четене удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати с годишната инфлация към 31 декември 2025 г.

Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства, каза председателят на МЕЧ Радостин Василев по време на консултациите.

"Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства на ИТН и "БСП-Обединена левица", които доведоха до недоволството сред голяма част от техните избиратели. Този парламент не може да роди Изборен кодекс, който да гарантира честни избори, защото мнозинството в него е различно от това, което ги желае истински", заяви още Василев. Първата седмица на април е най-добрият вариант за провеждане на избори. Според нас времето през февруари е много тежко за това", добави той.

По-рано днес консултация проведоха „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Как се стигна дотук

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

В сряда Радев проведе консултации с представители на „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.