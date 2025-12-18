"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

П редставители на парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС) пристигнаха на „Дондуков" 2 за консултации с президента Румен Радев преди връчването на мандат за съставяне на правителство. От името на формацията при държавния глава са народните представители Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али и Явор Хайтов.

При съставянето на последния редовен кабинет „Алианс за права и свободи" беше част от управленската коалиция на кабинета „Желязков“, заедно с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“, но впоследствие оттегли подкрепата си и премина в опозиция.

Практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-вия парламент, каза народният представител от Хайри Садъков по време на консултациите.

Важна тема е дали има консенсус на парламента да се гарантират честност на този вот всички институции трябва да поемат отговорност. Отправяме към вас като президентска институция да гарантирате това, добави той.

Ние първи ясно заявихме преди повече от година и половина задаването на модела "Пеевски" и необходимостта от реакция в тази връзка. Не подкрепихме първия предложен кабинет "Желязков", преминахме през избори, които дадоха много отговори на обществото, опитахме се с ясна отговорност да подкрепим кабинет с идея важните приоритети за страната да бъдат осъществени – там са еврозоната, Шенген, отбеляза Садъков.

Решение, което не беше лесно, е да излезем от този кабинет, след като го бяхме подкрепили и стигнахме до силна обществена реакция, заяви той.

Трябва да търсим национално съгласие за провеждане на честни избори, за да бъде отчетен гласът на избирателя. Държим изключително на машинното броене и отчитане на резултатите, защото това е важният момент, който опорочава избора.

Трябва да потърсим и национално съгласие, както на парламентарно и извънпарламентарно представените партии, така и организациите за гарантиране честността на вота, заяви още Хайри Садъков.

Един от големите проблеми на 51-вото Народно събрание е, че постепенно престана да слуша гласа на хората, каза президентът Румен Радев в началото на консултацията.

Вашата партия устоя на огромен натиск не само в парламента, но и в страната. Вие следите пулса на вашите избиратели, така че въпросът, който задавам на политическите партии – дали виждат още живот в този парламент в друга управленска конфигурация, какво мислят вашите избиратели, защото това е важно, каза още държавният глава.

Ако отиваме на избори, как да гарантираме честността и прозрачността на вота, попита Румен Радев представителите на АПС. На предходните парламентарни избори се сблъскахме с редица проблеми, като организация и процедури, които отчете и Конституционният съд, отбеляза президентът.

Коментар на "Алианс за права и свободи" след консултациите

Най-важно е да проведем честни избори, които гарантират възможността на всеки да даде вота си и той да бъде отчетен правилно, заяви пред журналисти председателят на парламентарната група АПС Хайри Садъков след края на консултацията с президента Радев.

Проведохме конструктивен разговор с президента, каза Садъков и добави, че основната тема на разговорите е била гарантирането на честността на изборите.

От АПС призоваха президента за национално съгласие по отношение на опазване на вота. Да водим обществена дискусия, за да търсим обществена подкрепа за гарантиране на честността на вота. Всички можем да сме полезни в това отношение. Всеки демократично настроен човек, който държи България да е демократична, трябва да помогне по свой начин, за да имаме честни избори, каза Садъков.

Имаме инициирани предложения, които стоят някъде в деловодството на парламента, ще продължим тази тема не само за машинното гласувано, но и за машинното отчитате на резултатите и машинното протоколиране. Това е много важно – да завършим машинния процес до финала на избора, каза още депутатът.

За датата на изборите Садъков посочи, че президентът води консултации и трябва да се изчака те да завършат.

Как се стигна дотук

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

В сряда Радев проведе консултации с представители на „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.