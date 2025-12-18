ПП-ДБ предложи 100% машинно гласуване

"Продължаваме Промяната - Демократична България" внесе законопроект за промени в Изборния кодекс за 100% машинно гласуване, съобщиха от пресцентъра на коалицията.

“Необходима и навременна стъпка за укрепване на демократичните принципи, повишаване на прозрачността и гарантиране на честността на изборния процес в Република България”, мотивират се от ПП-ДБ.

Според вносителите натрупаният практически опит недвусмислено показва, че изцяло машинното гласуване представлява по-надежден, прозрачен и обективен механизъм за упражняване на активното избирателно право, както и че машинното гласуване е необходима мярка за преодоляване на констатираните дефицити в изборния процес.

В мотивите на законопроекта се посочва, че целта на промените е да се премахнат недействителните гласове и да се ограничат човешките грешки при отчитането на резултатите, както и да се ограничат възможностите за манипулиране на вота. Сред целите са още улесняването на работата на секционните избирателни комисии и съкращаване на времето за обработка на изборните резултати, както и повишаване на доверието на гражданите в изборния процес и демократичните институции.