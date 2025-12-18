Папа Лъв XIV смени кардинала в Ню Йорк

П апа Лъв XIV замени кардинал Тимоти Долан като водач на Католическата църква в Ню Йорк, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Ватикана.

Агенцията отбелязва, че отстраняването на изтъкнатата фигура от американската църква се извършва на фона на мащабни рокади в католическото ръководство в страната.

Лъв, който е и първият американски папа, назначи сравнително неизвестния духовник от Илинойс епископ Роналд Хикс на мястото на Долан като ръководител на втората по големина католическа епархия в страната.

Pope Leo appoints Illinois Bishop Ronald Hicks to replace Timothy Cardinal Dolan at NY Archdiocese https://t.co/Q2wzTME2XW pic.twitter.com/a1DX27AGfL — New York Post Metro (@nypmetro) December 18, 2025

Долан, архиепископ на Ню Йорк от 2009 г. и бивш президент на Конференцията на католическите епископи на САЩ, предложи да се оттегли през февруари, когато навърши 75 години, както се изисква от правилата на църквата. Кардиналите често служат до 80-годишна възраст – задължителна за пенсиониране.

„Хикс представлява не просто нова глава за Ню Йорк, но и за американската църква като цяло“, заяви, цитиран от Ройтерс, американският експерт по църковни дела Дейвид Гибсън.

Хикс, на 58 години, има биография, подобна на тази на самия Лъв. Те произлизат от южните предградия на Чикаго, а след това изкарват години като мисионери в Латинска Америка – Лъв в Перу, а Хикс – в Салвадор.